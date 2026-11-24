Tal como ocurrió con la Copa América 2024, la Conmebol y la Concacaf volverán a organizar conjuntamente el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Ambas confederaciones anunciaron este martes 24 de noviembre que la Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos, del 9 de junio al 9 de julio.

La decisión, aprobada por los consejos de ambas organizaciones, da continuidad a la colaboración iniciada en el 2023 y busca generar mayores oportunidades de competencia para las selecciones nacionales, además de fortalecer el desarrollo del futbol en el continente.

La edición número 49 de la Copa América contará con 16 selecciones: las 10 integrantes de la Conmebol y seis representantes de Concacaf.

Los equipos de la confederación norteamericana, centroamericana y caribeña conseguirán su clasificación por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027.

Guatemala apunta a la Copa América 2028

La Selección Nacional de Guatemala tendrá que superar primero las preliminares de la Copa Oro 2027, en las que se enfrentará a República Dominicana por uno de los boletos al torneo regional.

La Copa Oro se disputará del 17 de junio al 11 de julio del próximo año y representará una oportunidad para que la Bicolor busque uno de los seis cupos de Concacaf disponibles para la Copa América 2028.

Para conseguirlo, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena necesitará protagonizar una destacada participación, similar a la que consiguió en la edición del 2025, cuando alcanzó las semifinales.

De esta manera, Guatemala tiene ante sí dos objetivos importantes: asegurar primero su presencia en la Copa Oro y posteriormente competir por una histórica clasificación a la Copa América 2028.

Datos clave de la Copa América 2028

Fechas: del 9 de junio al 9 de julio del 2028.

del 9 de junio al 9 de julio del 2028. Sede: Estados Unidos.

Estados Unidos. Edición: 49.ª de la historia.

49.ª de la historia. Participantes: 16 selecciones.

16 selecciones. CONMEBOL: 10 representantes.

10 representantes. Concacaf: seis representantes.

seis representantes. Clasificación de Concacaf: mediante la Copa Oro 2027.

CONMEBOL y Concacaf destacan la alianza

El presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la Fifa, Alejandro Domínguez, destacó la importancia histórica y deportiva de la competición.

"La CONMEBOL Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del futbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestro compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente", expresó.

Por su parte, el presidente de Concacaf y vicepresidente de la Fifa, Víctor Montagliani, resaltó las oportunidades que representa esta alianza para las selecciones de la región.

"Esta colaboración refleja el compromiso de nuestra Confederación con el crecimiento del futbol y la creación de más oportunidades para nuestras asociaciones miembro y sus selecciones nacionales. Nos complace volver a unir esfuerzos para traer la CONMEBOL Copa América 2028 a nuestra región", señaló.