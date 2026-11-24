El Real Madrid derrotó 5-1 al PSV Eindhoven en el estadio Santiago Bernabéu, por la quinta jornada de la Liga de Campeones, y consiguió su décima victoria consecutiva en todas las competiciones.

El conjunto neerlandés sorprendió al adelantarse en el marcador, pero los dirigidos por José Mourinho reaccionaron con contundencia para completar la remontada.

Los goles del equipo blanco fueron obra de Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, quien firmó un doblete. Por el PSV anotó el croata Ivan Perisic desde el punto penal.

El conjunto visitante consiguió adelantarse al minuto 30, cuando el VAR advirtió al árbitro de una falta de Aurélien Tchouaméni sobre Miljans dentro del área. El colegiado señaló penalti y Ivan Perisic ejecutó con precisión para establecer el 0-1.

La respuesta del Real Madrid llegó rápidamente. Vinícius Júnior protagonizó una incursión ofensiva y envió un centro que terminó en los pies de Arda Güler, quien realizó un taconazo hacia atrás para que Federico Valverde apareciera y marcara el empate.

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La remontada se completó poco después con una gran acción de Jude Bellingham. Arda Güler inició la jugada con un pase hacia Cucurella por el sector izquierdo, el lateral dejó el balón en la frontal y el inglés, después de acomodarse, conectó una espectacular volea que terminó en el fondo de la portería para el 2-1.

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Mbappé amplió la ventaja y Vinícius completó la goleada

El Real Madrid aprovechó el impulso ofensivo y cuatro minutos después consiguió el tercer tanto. Arda Güler asistió a Kylian Mbappé, quien definió frente al guardameta Kovar para ampliar la ventaja.

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El delantero francés volvió a aparecer en los minutos finales para firmar su doblete y establecer el 4-1. Posteriormente, Vinícius Júnior se sumó a la goleada con el quinto tanto, después de haber tenido otras oportunidades para marcar durante el encuentro.

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Uno de los factores determinantes para cambiar el rumbo del partido fueron las modificaciones realizadas por José Mourinho. El entrenador portugués había introducido seis cambios respecto al equipo que venció al Celta de Vigo, pero no esperó al descanso para modificar su planteamiento. Retiró a Tchouaméni, Militao y Rüdiger e incorporó a Konaté, Huijsen y Bellingham.

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Los ajustes permitieron mejorar la salida del balón y fortalecer la presencia ofensiva. Además, Güler retrasó su posición y asumió mayor protagonismo en la elaboración del juego, convirtiéndose en el principal generador de peligro. El futbolista turco participó directamente en los tres primeros goles y mantuvo su influencia hasta que fue sustituido por Camavinga.

Real Madrid mantiene su paso perfecto en Champions

Con esta victoria, el Real Madrid alcanzó su décimo triunfo consecutivo en todas las competiciones y mantuvo su pleno de puntos en la Liga de Campeones, dando otro paso hacia la clasificación directa a los octavos de final.

Por su parte, el PSV comenzó con buenas sensaciones y consiguió complicar al conjunto blanco durante la primera mitad, pero no pudo sostener su rendimiento ante la reacción madridista.

El equipo de Mourinho volvió a demostrar su capacidad ofensiva y amplió su racha ganadora, mientras que el conjunto neerlandés deberá buscar mejores resultados en las próximas jornadas para fortalecer sus aspiraciones europeas.