El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) "ha hecho justicia al deporte" al confirmar a Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones (CAN), afirmó este martes el presidente de la Federación Senegalesa de Futbol (FSF), Abdoulaye Fall, después de que el organismo deportivo resolviera a favor de la selección africana.

En un comunicado, la FSF expresó su "profunda satisfacción" por el fallo del TAS y destacó que, "lejos de consagrar la preeminencia de una parte sobre otra, esta decisión afirma, ante todo, el triunfo de la equidad deportiva y recuerda un principio fundamental: la verdad de un encuentro se establece exclusivamente sobre el terreno de juego, al amparo del derecho deportivo".

Pese a la celebración, Fall mantuvo un tono conciliador y destacó la relación entre ambas federaciones. "Quiero reafirmar con firmeza los lazos de fraternidad que nos unen a la Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) y al pueblo marroquí", expresó.

"El futbol senegalés mira ahora decididamente hacia el futuro, con confianza y entusiasmo, en una África unida en torno a los valores del deporte", agregó. La federación acompañó su comunicado en redes sociales con una fotografía de los jugadores celebrando sobre el terreno de juego y el mensaje: "Una y otra vez. Campeones de África".

El TAS revoca la decisión de la CAF

El TAS resolvió este martes a favor de Senegal, tras analizar el recurso presentado el pasado 25 de marzo por la FSF contra la decisión de la Confederación Africana de Futbol (CAF) de anular el triunfo senegalés en la final de la Copa Africana de Naciones, disputada el 18 de enero en Rabat, y declarar campeón a Marruecos.

Después de una audiencia a puerta cerrada, celebrada el 8 de octubre en la sede del TAS en Lausana, Suiza, el panel de árbitros resolvió a favor de la reclamación senegalesa.

En su resolución, el organismo consideró que "el árbitro no incurrió en ningún error de derecho" y recordó que el seleccionador de Senegal y varios futbolistas ya habían recibido sanciones de la CAF, luego de la apertura de procedimientos disciplinarios independientes.

La Federación Senegalesa solicitaba anular la decisión de segunda instancia de la CAF, que había declarado ganador a Marruecos por 3-0, y restituir el título a Senegal, que originalmente se impuso por 1-0 durante la prórroga.

Una final marcada por la polémica

La final entre Senegal y Marruecos estuvo marcada por la controversia después de que el árbitro señalara un penalti a favor de los marroquíes durante el tiempo añadido, antes de la prórroga.

La decisión provocó la protesta de los futbolistas senegaleses, quienes abandonaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestuarios. La única excepción fue el capitán y principal figura del equipo, Sadio Mané, quien permaneció en el campo.

Después de varios minutos de incertidumbre, los jugadores de Senegal regresaron y el encuentro se reanudó. El delantero del Real Madrid Brahim Díaz ejecutó el penalti, pero falló su lanzamiento.

El partido llegó a la prórroga y Pape Gueye marcó el gol que le dio la victoria 1-0 a Senegal, cuyos futbolistas recibieron el trofeo al finalizar el encuentro. La copa permaneció bajo custodia de la Federación Senegalesa durante el proceso de apelación.

Marruecos había sido declarado campeón

Después de la final, Marruecos presentó una reclamación ante los organismos disciplinarios de la CAF. El Comité de Disciplina rechazó inicialmente el recurso, pero el Comité de Apelación posteriormente aceptó la petición marroquí.

El 17 de marzo, la CAF anuló el resultado original, declaró a Marruecos ganador por 3-0 y le otorgó el título de campeón africano.

Sin embargo, Senegal recurrió ante el TAS y consiguió revertir esa decisión, por lo que mantiene su victoria en la final y recupera oficialmente el reconocimiento como campeón de África.