A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, crece la expectativa por conocer la sentencia de un juicio histórico, prevista para el próximo 22 de diciembre, que determinará si seis profesionales de la salud tuvieron responsabilidad en el fallecimiento del astro argentino del futbol.

Maradona fue trasladado en ambulancia el 11 de noviembre del 2020 a una vivienda particular de un barrio exclusivo de la localidad de Tigre, en las afueras de Buenos Aires, para recibir tratamiento médico. Catorce días después murió.

Su cuerpo fue hallado sin vida el 25 de noviembre del 2020, alrededor del mediodía, tras permanecer 12 horas sin controles médicos, pese a que durante los días anteriores había presentado un notable deterioro físico, apenas había comido y pocas veces se había levantado de la cama. Además, presentaba una considerable hinchazón, de la que familiares y allegados habían advertido a los médicos.

Los profesionales que atendieron su salud física y mental durante esos días se sentaron en abril del 2026 en el banquillo de los acusados por segunda vez. El primer juicio fue anulado después de que se conociera que una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, participaba en la realización de un documental no autorizado, paralelo al proceso judicial, lo que derivó en un escándalo.

"Con lo que vivimos en el juicio anterior tuve temor, pero el juicio estuvo a la altura y mis expectativas son ahora que la sentencia también esté a la altura, que la resolución me pueda dar la posibilidad de hacer el duelo", declaró a EFE Jana Maradona, una de las hijas del astro argentino, en vísperas del sexto aniversario de la muerte de su padre.

Durante el juicio declararon más de 70 testigos, se presentaron numerosas grabaciones de audio como pruebas y los acusados tuvieron la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos, algunos en varias ocasiones.

El neurocirujano Leopoldo Luque lo hizo hasta 13 veces. Negó haber estado a cargo de la salud de Maradona y que el corazón del exfutbolista presentara una enfermedad crónica.

Sin embargo, según la Fiscalía, existe "una cantidad abrumadora de prueba" que permite sostener que Luque era el médico de cabecera de Maradona, aunque apenas lo visitó durante sus últimos días y se desentendió de su tratamiento.

La Fiscalía también sostiene que actuaba en complicidad con los abogados y asistentes que manejaban la vida del Diez, sobre quienes se solicitaron investigaciones adicionales al finalizar el juicio.

Dos responsables médicos sin coordinación

Durante el proceso judicial se expusieron las deficiencias del sistema de atención médica domiciliaria, calificado de "deficiente y temerario" y marcado por "la desorganización absoluta", sin coordinación entre sus dos responsables.

Por un lado, Luque ejercía como médico personal de Maradona y, por otro, Nancy Forlini era la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical.

Una de las principales acusaciones contra Forlini es que prohibió a los enfermeros, bajo amenaza de despido, comunicarse con los médicos personales del exfutbolista.

La Fiscalía solicitó las penas más altas para Luque y Forlini: 12 y 10 años de prisión, respectivamente, además de 10 años de inhabilitación profesional para cada uno, por homicidio simple con dolo eventual.

Esta calificación implica que, según la acusación, ambos eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían provocar la muerte del paciente y, aun así, asumieron ese riesgo.

La misma calificación penal recibió la psiquiatra Agustina Cosachov, aunque no se presentaron pruebas sobre una supuesta intención deliberada de desentenderse del paciente. Los peritajes indicaron que el tratamiento psicofarmacológico aplicado fue correcto.

Durante el juicio también se estableció que Cosachov intentó sortear la prohibición impuesta por Forlini y solicitó a los enfermeros información actualizada sobre el estado del paciente, pero estos se negaron a proporcionársela por temor a ser despedidos. La Fiscalía solicitó para Cosachov ocho años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Los otros acusados por la muerte de Maradona

La acusación contra el psicólogo Carlos Díaz, quien se incorporó al tratamiento de Maradona un mes antes de su muerte, generó diferencias entre las hijas del exfutbolista.

Mientras una de las partes querellantes lo acusó de homicidio simple con dolo eventual, la Fiscalía y tres hijos de Maradona solicitaron una condena por homicidio culposo, es decir, sin intención de provocar la muerte.

Para Díaz solicitaron cinco años de prisión y 10 de inhabilitación profesional, al argumentar que el psicólogo aisló al paciente durante sus últimos días, al pedir a sus familiares que se abstuvieran de visitarlo.

Las hermanas del astro y otra de sus hijas solicitaron su absolución, al considerar que, desde su función como psicólogo, no podía evitar el fallecimiento. En cuanto al enfermero Ricardo Almirón y al coordinador de enfermeros Mariano Perroni, la Fiscalía solicitó cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional para cada uno, por homicidio culposo.

Entre los señalamientos figuran la falta de controles médicos durante la mañana del fallecimiento y no haber reemplazado a una enfermera que no pudo medir los signos vitales de Maradona.

¿Cuándo se conocerá la sentencia del juicio por la muerte de Maradona?

El médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna fue absuelto el pasado 22 de octubre, después de que ninguna de las partes mantuviera la acusación en su contra. La sentencia para los seis acusados restantes se conocerá el próximo 22 de diciembre del 2026, poco menos de un mes después del sexto aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona.