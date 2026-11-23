El Congreso Extraordinario de la Fifa, celebrado de manera telemática, aprobó por aclamación las sedes de los Mundiales femeninos de 2031 y 2035. La primera edición será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, mientras que la segunda se disputará en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

La designación marca una nueva etapa para el futbol femenino, ya que ambos torneos contarán con la participación de 48 selecciones, una ampliación respecto de los 32 equipos que competirán en el Mundial de Brasil 2027.

El proyecto de 2031 contempla 20 estadios distribuidos en 20 ciudades de los cuatro países anfitriones y obtuvo una calificación de 4.4 puntos sobre cinco en el informe de evaluación de la Fifa. Por su parte, la candidatura de 2035 incluye 19 estadios en 15 ciudades, con una valoración de 4.3 puntos.

La Copa del Mundo de 2031 será la quinta edición que se dispute en el continente americano, después de los torneos organizados por Estados Unidos en 1999 y 2003, Canadá en 2015 y Brasil en 2027.

En el caso de 2035, será la cuarta ocasión en que el campeonato se celebre en Europa, después de Suecia 1995, Alemania 2011 y Francia 2019.

Ambas ediciones sucederán al Mundial femenino de Brasil 2027, en el que participarán 32 selecciones y España intentará defender el título conquistado en Australia y Nueva Zelanda 2023. El sorteo del calendario de la próxima Copa del Mundo está previsto para el 11 de diciembre en Río de Janeiro.

Fifa destaca el crecimiento del futbol femenino

La elección de las sedes se concretó después de un proceso de candidaturas iniciado por el Consejo de la Fifa en marzo del 2025, que el organismo calificó de "exhaustivo".

La designación también se produce casi 35 años después del partido inaugural del primer Mundial femenino, disputado en China en 1991. Antes de la votación, Gianni Infantino, presidente de la Fifa, destacó el éxito de la edición de 2023, organizada por Australia y Nueva Zelanda, y expresó sus expectativas para el torneo de Brasil 2027.

Según Infantino, la próxima Copa del Mundo femenina será la primera que genere beneficios económicos, los cuales serán reinvertidos íntegramente en el desarrollo del futbol femenino.

El dirigente también reiteró el objetivo de la Fifa de "hacer que el futbol femenino sea verdaderamente global y construir el futuro junto con todas las federaciones miembro y con todos los grupos de interés".

Infantino busca ampliar las oportunidades para las mujeres

Durante su intervención, el presidente de la Fifa aseguró que la organización de los próximos Mundiales debe generar un impacto que trascienda las competiciones deportivas.

"Este es un momento de orgullo para ustedes, un momento de orgullo para nosotros, para todos nosotros. Pero 2031 y 2035 deben ir mucho más allá del terreno de juego. Más jugadoras, más niñas inspiradas, más entrenadoras, más árbitras, más administradoras y más mujeres líderes", expresó.

Infantino también recordó los programas impulsados durante su presidencia para fortalecer el desarrollo del futbol femenino, incluidas iniciativas de apoyo a la maternidad.

Finalmente, insistió en la necesidad de ampliar la práctica del deporte y reducir las desigualdades que todavía existen.

"Tenemos que expandir el deporte a nivel mundial, tenemos que cerrar las brechas que, por supuesto, aún existen y tenemos que construir el futuro juntos. Solo podemos hacerlo trabajando duro, juntos e implicándonos todos. Es nuestra responsabilidad, lanzar un verdadero movimiento a nivel global", concluyó.