José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se refirió a la acumulación de partidos en el calendario y aseguró que los futbolistas deben adaptarse a las exigencias de la competición, debido a los intereses económicos que rodean al futbol profesional.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente al PSV Eindhoven, correspondiente a la Liga de Campeones, el técnico portugués afirmó que disputar numerosos partidos forma parte de las exigencias de una actividad que genera importantes ingresos.

"Creo que, si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, correr riesgos, es la vida. Si algún jugador se queja porque jugamos muchos partidos, se le puede decir si quiere ganar 50 % menos. Es todo a nivel económico, nos tenemos que adaptar y tenemos que sufrir, adaptarnos a una situación nueva y difícil", expresó.

El entrenador también cuestionó la cantidad de encuentros internacionales que deben disputar los futbolistas durante la temporada y reconoció que existe un conflicto de intereses entre los clubes y las selecciones nacionales.

"Hoy soy entrenador de club, mañana puedo ser entrenador de selección, los entrenadores de clubes pensamos que para qué tantos partidos de selección, viajes para partidos amistosos, la Copa de las Naciones que no interesa para nada, pero para los entrenadores de selección son partidos fundamentales, para la gestión económica de las Federaciones, es un conflicto de intereses a nivel deportivo", señaló.

Mourinho insistió en que los intereses económicos terminan condicionando la organización de las competiciones y pidió mayor flexibilidad en la programación de los partidos.

"Al final, es el dinero el que decide todo, y a jugar. Pero si (el presidente de LaLiga, Javier) Tebas me puede dar una ayuda de jugar de tres en tres días, sería mejor", añadió.

Mourinho elogia al PSV antes de la Champions

Sobre el compromiso europeo, el técnico portugués advirtió que el PSV Eindhoven será un rival complicado, pese a su situación en la clasificación.

"Es un buen equipo, un equipo que vale más que los puntos que tiene, y que viene aquí a jugar para los puntos, no a pensar que va a perder", afirmó.

Mourinho destacó la experiencia de jugadores como Kostic y Perisic, así como el trabajo del entrenador Peter Bosz, quien ha conseguido consolidar una identidad de juego en el conjunto neerlandés.

"Es un muy buen entrenador, a veces dices cosas en el momento y luego no las piensas, no las sientes. Es muy bueno, con una carrera fantástica, muchos títulos, mucha experiencia en la Liga de Campeones", comentó sobre Bosz.

El portugués también recordó que el Real Madrid suma 12 puntos en la competición europea, una cantidad que le permite acercarse a la clasificación, aunque su objetivo es evitar la ronda de repechaje.

"Los 12 puntos nos dan la tranquilidad de la clasificación, pero para un 'playoff' que no queremos jugar", explicó.

Las remontadas y el desgaste físico preocupan al entrenador

Mourinho reconoció que conseguir victorias en los últimos minutos puede ser emocionante, pero también implica riesgos tácticos.

"Ganar partidos en el último minuto tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas malas, sus riesgos. El otro día, en los últimos 15 minutos, el riesgo estaba ahí", explicó.

El entrenador señaló que, cuando un equipo necesita remontar, debe modificar su estructura y asumir mayores riesgos ofensivos, lo que también puede dejar espacios para el rival.

Además, recordó que la acumulación de viajes y la falta de entrenamientos dificultan la preparación de los encuentros. "La situación de viajes, de no entrenar, de estar juntos por primera vez el día antes del partido, no hacer ningún tipo de trabajo táctico...", lamentó.

Mourinho llama "buenos mentirosos" a sus jugadores

Finalmente, el entrenador destacó el esfuerzo de sus futbolistas, a quienes calificó de "buenos mentirosos" porque, en ocasiones, aseguran encontrarse en condiciones físicas óptimas cuando realmente están agotados.

"Tengo los buenos mentirosos, que son los que me dicen que están a tope para jugar y no están, que es normal, en esta acumulación de factores llegas a una situación límite", expresó.

Mourinho valoró la mentalidad del plantel y su capacidad para conseguir resultados positivos incluso en situaciones de desgaste extremo.

"Cuando ganas, fantástico, espíritu increíble, gente que estaba muerta que ha conseguido luchar, la gente continúa con gran mentalidad, son partidos que, en condiciones normales, no los ganas, son puntos de oro. Un crédito increíble para los jugadores, incluso para los mentirosos, que muertos lo han dado todo", concluyó.