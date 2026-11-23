El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal no viajará a Azerbaiyán para enfrentar este miércoles al Sabah en la Liga de Campeones, debido a unas "molestias leves en el tobillo derecho", según informó este lunes el club catalán.

El futbolista, que utiliza el dorsal 10, se perderá el compromiso europeo por precaución, aunque se espera que esté disponible para el próximo partido de LaLiga, que el Barcelona disputará el domingo 29 de noviembre frente al Deportivo de La Coruña, en el estadio de Riazor, a las 9.15 horas de Guatemala.

Lamine Yamal disputó los 90 minutos del encuentro del domingo frente al Villarreal, en el Spotify Camp Nou, pero terminó el partido con molestias en el tobillo derecho.

Aunque se trata de un problema físico menor que no le habría impedido participar en el compromiso de la Liga de Campeones, el cuerpo técnico decidió darle descanso para evitar complicaciones.

Barcelona evita arriesgar a Lamine Yamal

El encuentro frente al Sabah representa el desplazamiento más largo del Barcelona durante la presente temporada europea. El equipo dirigido por Hansi Flick deberá recorrer 3 mil 959 kilómetros entre Barcelona y Bakú, en un viaje de más de cinco horas de avión.

La duración del desplazamiento, el tiempo limitado de recuperación y la cercanía del siguiente compromiso de LaLiga influyeron en la decisión de preservar al delantero. Además, el Sabah disputa por primera vez la Liga de Campeones y únicamente ha conseguido una victoria en sus cuatro encuentros, frente al Slavia de Praga como local.

Estas circunstancias permiten al Barcelona afrontar el compromiso sin arriesgar a una de sus principales figuras ofensivas.

La segunda ausencia de Lamine Yamal en la temporada

El internacional español ya había descansado durante el encuentro frente a República Checa, correspondiente a la penúltima jornada de la Liga de Naciones, debido a una contusión en la rodilla derecha.

El partido ante el Sabah será el segundo que Lamine Yamal se pierda esta temporada con el Barcelona, en un momento en el que el equipo afronta un calendario exigente entre LaLiga y la Liga de Campeones.

Para el compromiso europeo, Flick tampoco podrá contar con el lateral Xavi Espart, el centrocampista Rodrigo Hernández "Rodri" y el delantero Roony Bardghji, quien continúa recuperándose de una lesión de larga duración.

Por su parte, el defensa Andreas Christensen es duda debido a molestias musculares. El Barcelona buscará conseguir un resultado positivo en Azerbaiyán mientras administra las cargas físicas de sus jugadores de cara a los compromisos que disputará durante las próximas semanas.