Lionel Messi volvió a ser protagonista de una polémica acción en la Major League Soccer (MLS). Durante el encuentro entre Inter Miami y Columbus Crew, el delantero argentino lanzó el balón directamente al rostro del chileno Gonzalo Tapia, en una jugada que generó tensión entre los futbolistas y terminó con ambos amonestados.

El incidente ocurrió en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Messi intentaba reanudar rápidamente el juego mediante un saque de banda. Sin embargo, Tapia se interpuso para impedir que el argentino ejecutara el lanzamiento, provocando la reacción del capitán del conjunto de Florida.

Ante la obstrucción del futbolista chileno, Messi tomó el balón y lo lanzó contra su rostro. Tapia cayó sobre el terreno de juego y se llevó las manos a la cara, mientras los jugadores de ambos equipos se acercaban para reclamar la intervención arbitral.

El árbitro Allen Chapman decidió resolver la situación mostrando tarjeta amarilla a los dos protagonistas. Tapia fue sancionado por obstaculizar la reanudación del juego, mientras que Messi recibió la amonestación por su reacción. La acción no fue revisada por el VAR.

El episodio se produjo en un momento complicado para el equipo estadounidense, que ya se encontraba en desventaja en el marcador y jugaba con diez futbolistas tras la expulsión de Gonzalo Luján durante la primera mitad.

Columbus Crew aprovechó las circunstancias y terminó imponiéndose por 3-0. El chileno Gonzalo Tapia fue una de las grandes figuras del encuentro, al marcar dos anotaciones, mientras que Taha Habroune también contribuyó al triunfo del conjunto visitante.

La derrota dejó al Inter Miami obligado a buscar una victoria en el siguiente compromiso para mantener sus aspiraciones de avanzar en los playoffs de la MLS, que se disputan bajo el formato de series al mejor de tres encuentros.

Messi, del reconocimiento a la polémica

La jornada había comenzado de manera especial para el argentino, quien recibió la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo, tras finalizar como máximo goleador de la fase regular.

Sin embargo, el reconocimiento individual contrastó con el resultado colectivo y con el incidente protagonizado ante Gonzalo Tapia, una acción que rápidamente generó repercusiones en medios deportivos y redes sociales.

Pese a la polémica, Messi no fue expulsado y podrá estar disponible para el próximo compromiso de Inter Miami, que buscará recuperarse de la derrota y mantenerse con vida en la lucha por el título de la MLS.