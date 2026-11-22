La fiesta de Boca Juniors por la Copa Sudamericana tuvo un momento de susto. Leandro Paredes, capitán del equipo, se desplomó en plena entrevista minutos después de que el Xeneize venciera 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.

El mediocampista hablaba en los pasillos del estadio y agradecía a sus compañeros por lo vivido cuando perdió el conocimiento y cayó al suelo. Los videos muestran que recibió asistencia de inmediato.

Pocos minutos después se recuperó. Más tarde, en sus historias de Instagram, publicó un mensaje para tranquilizar a los aficionados y se mostró celebrando el título de Boca junto a sus compañeros.

⚠️🇦🇷 LEANDRO PAREDES SE DESMAYÓ DANDO UNA NOTA LUEGO DE LA FINAL. Ya fue atendido y confirmaron que está bien. 🙏 https://t.co/GGZaQH8QG8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 22, 2026

Lo que se sabe de la causa

Según medios cercanos el desmayo habría sido por un golpe de calor. En Barranquilla la temperatura rondaba los 32 grados, con una humedad cercana al 80% y una sensación térmica de 39 grados por lo que se relaciona de forma presunta con el calor y la deshidratación.

No hay un parte médico oficial. Leandro Paredes venía recuperándose de un desgarro, y el propio jugador habló de un mareo por tantas vueltas juntas, así que la causa exacta no está confirmada por parte del departamento de salud.

Durante el partido

Paredes ya había dado señales de malestar en la cancha. Salió al minuto 58, sustituido por Tomás Belmonte, con mareos y sensación de ahogo. En el banco, Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia lo abanicaron con sus camisetas y le aplicaron hielo.

El técnico Rodolfo Arruabarrena explicó que lo vio en el vestuario cuando terminó el primer tiempo y que se sentía mareado. Mejoró en el descanso, pero a los diez minutos le costaba moverse, y fue el propio jugador quien pidió el cambio. El entrenador dijo que se enteró después del segundo malestar.

El jugador publicó una foto en una camilla con un mensaje tranquilizador, y luego otra besando el trofeo, en la que agradeció los mensajes. El club también difundió que estaban bien, en una celebración que marcó un momento especial para los xeneizes.