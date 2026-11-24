El FC Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, están citados este miércoles 25 de noviembre en los juzgados de Madrid para un acto de conciliación, previo a la posible presentación de una querella contra el dirigente madridista por un presunto delito de calumnias.

Según confirmaron fuentes judiciales a EFE, el acto de conciliación se celebrará a las 9.40 horas de España (2.40 horas de Guatemala), como paso previo a la formalización de una querella por un presunto delito de calumnias, contemplado en el artículo 205 del Código Penal español.

El club catalán presentó la demanda de conciliación a mediados de junio, después de que, en declaraciones públicas, Florentino Pérez acusara al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al caso Negreira.

En su momento, la entidad azulgrana advirtió que, si la demanda no era "debidamente atendida", presentaría "la correspondiente querella criminal" contra el presidente del Real Madrid.

Las declaraciones que motivaron esta acción legal fueron realizadas por Pérez durante una conferencia de prensa el 12 de mayo y en una entrevista concedida a un medio de comunicación al día siguiente.

Florentino Pérez y los "Negreira Boys"

En su demanda, el Barcelona solicita a Florentino Pérez que reconozca la inexactitud de sus declaraciones, en las que señaló a un grupo de árbitros como supuestos destinatarios de pagos del club catalán con el propósito de alterar la competición.

De manera alternativa, la entidad azulgrana pide al dirigente madridista que identifique a los colegiados que supuestamente recibieron esos pagos y a quienes calificó de "Negreira Boys".

Asimismo, el Barcelona reclama que, en caso de identificar a dichos árbitros, Pérez especifique los partidos y las acciones de juego en las que, a su juicio, se habría concretado la corrupción denunciada.

Barcelona exige una rectificación

El club catalán busca que Florentino Pérez se retracte de sus declaraciones, al considerar que contienen falsedades que perjudican gravemente la imagen y la reputación de la institución.

Si no se produce una rectificación que el Barcelona considere satisfactoria, la entidad presentará una querella criminal contra el presidente del Real Madrid. Pérez no está obligado a comparecer personalmente en el acto de conciliación de este miércoles, ya que puede acudir mediante un representante.

¿Qué es el caso Negreira?

El caso Negreira investiga los pagos que el FC Barcelona efectuó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, mediante sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre el 2001 y el 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral. Por su parte, el club azulgrana sostiene que los desembolsos correspondían a informes y servicios de asesoramiento técnico sobre árbitros.