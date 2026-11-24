El Real Madrid regresa al estadio Santiago Bernabéu para enfrentar al PSV Eindhoven este martes 24 de noviembre, con el objetivo de conseguir su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones y mantener su paso perfecto en la Liga de Campeones.

El conjunto blanco recibirá al líder de la Eredivisie en un encuentro que marcará el reencuentro de ambos clubes en la competición europea después de 37 años. La última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final de la temporada 1988-1989. En total, Real Madrid y PSV han disputado ocho encuentros, con tres victorias para los españoles, cuatro empates y un triunfo para los neerlandeses.

El equipo dirigido por José Mourinho llega con nueve triunfos consecutivos y, junto al París Saint-Germain (PSG), es uno de los dos clubes que mantienen un registro perfecto en la Liga de Campeones.

En su compromiso más reciente de LaLiga, el Real Madrid sufrió para superar al Celta de Vigo, en un encuentro que se resolvió durante la segunda mitad gracias a las anotaciones de Jude Bellingham y Carlos Espí.

Después del partido, Mourinho reconoció el desgaste de sus futbolistas y habló del "sufrimiento físico" provocado por los viajes y los compromisos con sus respectivas selecciones nacionales. Para el encuentro frente al PSV, el entrenador portugués adelantó que realizará rotaciones en su alineación.

Vinícius Júnior podría regresar a la titularidad junto a Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni también apuntan a recuperar un lugar en el once inicial. El conjunto blanco tendrá las bajas de Raúl Asencio, Rodrygo, Endrick y Ferland Mendy, quien no está inscrito para disputar la Liga de Campeones.

PSV Eindhoven llega como líder de la Eredivisie

El PSV Eindhoven, dirigido por Peter Bosz, lidera la liga neerlandesa con nueve victorias, dos empates y dos derrotas después de 13 jornadas.

Sin embargo, su rendimiento en la Liga de Campeones ha sido diferente, ya que únicamente ha conseguido una victoria y ocupa la posición 24 de la clasificación.

El conjunto neerlandés también presenta algunas dudas en su plantilla. Sergiño Dest podría perderse el compromiso, mientras que Mauro Júnior terminó lesionado el encuentro del fin de semana.

Real Madrid vs. PSV Eindhoven: cuándo hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Real Madrid y PSV Eindhoven se disputará este martes 24 de noviembre del 2026, a las 14 horas de Guatemala en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid España.

El partido se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que los aficionados también podrán seguir las incidencias en vivo a través de DataFactory de Prensa Libre. El cuadro merengue buscará mantener su paso perfecto en la competición europea, mientras que el PSV intentará sorprender como visitante y mejorar su posición en la tabla de la Liga de Campeones.