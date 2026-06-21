Fútbol Internacional
Así queda el Grupo H del Mundial 2026 tras la segunda jornada: España lidera y Cabo Verde sorprende invicto
La Roja se reivindicó con una goleada 4-0 ante Arabia Saudí para tomar el liderato mientras que Cabo Verde empató 2-2 ante Uruguay y sigue sin conocer la derrota en su histórico debut mundialista.
Jugadores de Cabo Verde celebran un gol de Hélio Varela, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde, en el estadio Hard Rock en Miami. (Foto Prensa Libre: EFE/ Alberto Estevez).
España asumió el liderato del Grupo H del Mundial 2026 tras golear 4-0 a Arabia Saudí en la segunda jornada. La Roja dejó atrás el empate sin goles ante Cabo Verde gracias a los tantos de Lamine Yamal, un doblete de Mikel Oyarzabal y un autogol de Hassan Tambakti.
Con la victoria, los españoles llegaron a cuatro puntos y quedaron como líderes en solitario de la zona. Su diferencia de goles también les permite afrontar la última jornada en una posición favorable.
Uruguay, en cambio, dejó escapar la oportunidad de tomar la cima del grupo al empatar 2-2 frente a Cabo Verde. La Celeste suma dos puntos, los mismos que la selección africana, pero se mantiene por delante gracias a una mejor diferencia de gol.
Cabo Verde continúa siendo la gran sorpresa del grupo. Los Tiburones Azules siguen invictos tras igualar ante España y Uruguay, y llegarán con opciones de clasificación a la última fecha, cuando se enfrenten a Arabia Saudí.
Posiciones grupo H
- España: 4 puntos
- Uruguay: 2 puntos
- Cabo Verde: 2 puntos
- Arabia Saudita: 1 punto
Lo que se juega en la última jornada
España necesitará al menos un empate ante Uruguay para asegurar matemáticamente su clasificación mientras que los charrúas deberán ganar para no depender de otros resultados.
Cabo Verde por su parte sabe que una victoria ante Arabia Saudí lo dejaría en una posición excelente para soñar con la clasificación histórica a la siguiente ronda en su primera participación mundialista, en lo que promete ser una última jornada de máxima emoción en el Grupo H del Mundial 2026.