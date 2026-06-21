Así queda el Grupo H del Mundial 2026 tras la segunda jornada: España lidera y Cabo Verde sorprende invicto

España asumió el liderato del Grupo H del Mundial 2026 tras golear 4-0 a Arabia Saudí en la segunda jornada. La Roja dejó atrás el empate sin goles ante Cabo Verde gracias a los tantos de Lamine Yamal, un doblete de Mikel Oyarzabal y un autogol de Hassan Tambakti.

Con la victoria, los españoles llegaron a cuatro puntos y quedaron como líderes en solitario de la zona. Su diferencia de goles también les permite afrontar la última jornada en una posición favorable.

Uruguay, en cambio, dejó escapar la oportunidad de tomar la cima del grupo al empatar 2-2 frente a Cabo Verde. La Celeste suma dos puntos, los mismos que la selección africana, pero se mantiene por delante gracias a una mejor diferencia de gol.

Cabo Verde continúa siendo la gran sorpresa del grupo. Los Tiburones Azules siguen invictos tras igualar ante España y Uruguay, y llegarán con opciones de clasificación a la última fecha, cuando se enfrenten a Arabia Saudí.

Posiciones grupo H

España: 4 puntos

Uruguay: 2 puntos

Cabo Verde: 2 puntos

Arabia Saudita: 1 punto

Lo que se juega en la última jornada

España necesitará al menos un empate ante Uruguay para asegurar matemáticamente su clasificación mientras que los charrúas deberán ganar para no depender de otros resultados.

Cabo Verde por su parte sabe que una victoria ante Arabia Saudí lo dejaría en una posición excelente para soñar con la clasificación histórica a la siguiente ronda en su primera participación mundialista, en lo que promete ser una última jornada de máxima emoción en el Grupo H del Mundial 2026.