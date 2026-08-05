Neymar protagoniza fuerte cruce con dirigentes del Remo tras la clasificación del Santos

Neymar Jr. volvió a estar en el centro de la controversia luego de la victoria del Santos por 1-0 sobre Remo, resultado que aseguró la clasificación del conjunto paulista a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Sin embargo, al finalizarel partido Neymar protagonizó un fuerte intercambio de insultos con dirigentes e hinchas del equipo local en los vestuarios del estadio Mangueirão.

Según reportes de Brasil, Neymar reaccionó a las provocaciones y ofensas que recibió durante el encuentro y respondió de forma irónica a los dirigentes del Remo al recordarles que habían quedado eliminados del torneo. La situación escaló rápidamente y derivó en un cruce verbal que tuvo que ser controlado por personal de seguridad.

Posteriormente, el atacante utilizó sus redes sociales para referirse al incidente. "Gracias por el cariño, Belém", escribió de forma sarcástica, acompañado del mensaje con emoticones de carcajadas. Además, defendió su comportamiento y aseguró que existe una persecución constante hacia su figura y un interés por destacar únicamente sus errores.

Las declaraciones de Neymar provocaron una respuesta del presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira, quien criticó duramente al futbolista y cuestionó su actitud tras el encuentro. "Santos no necesitaba de eso. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un bando de niños, que hizo esas payasadas aquí, aún quiso provocarnos. Somos culpables por idolatrar un bando de vagabundos como ese"

🇧🇷 Scene che dovremo definire vergognose da parte di Neymar contro tifosi e dirigenti del Remo, dopo il match con il Santos. pic.twitter.com/U2TSTfLhFC — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) August 5, 2026

Un año marcado por las controversias

El episodio en Belém se suma a una serie de polémicas que han acompañado a Neymar desde su regreso al Santos en enero del 2025. En junio, el jugador negó versiones que apuntaban a un enfrentamiento con jóvenes integrantes del plantel luego de un empate ante Chapecoense. El atacante explicó que hubo una autocrítica colectiva dentro del vestuario, pero rechazó haber responsabilizado a los futbolistas más jóvenes por el resultado.

También fue cuestionado por participar en un torneo de póquer durante un día libre, coincidiendo con un partido del Santos en la Copa Sudamericana. Neymar defendió su decisión al argumentar que no estaba convocado para ese compromiso y que cumplía normalmente con sus obligaciones de entrenamiento.

The exact moment the incident between Neymar and Remo officials began in the mixed zone at Estadio Mangueirao. pic.twitter.com/Wf4QmvvWRz — Goal Gossip (@Goal_Gossip1) August 5, 2026

Entre otros incidentes registrados este año destacan un altercado con Robinho Jr. durante un entrenamiento, una discusión con un aficionado tras un empate en la Copa Sudamericana y la controversia generada por un gesto hacia la tribuna que el futbolista aseguró posteriormente que se trató simplemente de una "picazón" en la oreja.

Asimismo, Neymar ofreció disculpas públicas por utilizar una expresión considerada sexista al cuestionar el arbitraje de un partido y protagonizó un intercambio de provocaciones con el guardameta noruego Orjan Nyland durante la eliminación de Brasil en el Mundial.

Pese a que continúa siendo una de las principales figuras del Santos y una pieza importante del equipo, las constantes controversias han mantenido a Neymar bajo los reflectores y, en varias ocasiones, han eclipsado su rendimiento deportivo y su aporte dentro del terreno de juego.