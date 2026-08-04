¿Por qué el presidente de la Federación de Jordania acusó de “chantaje” a Gianni Infantino?

El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania (AFJ), el príncipe Ali bin Al Hussein, acusó este martes a Gianni Infantino de ejercer "chantaje" y aseguró que no apoyará su reelección como presidente de la Fifa, en momentos en que el dirigente enfrenta crecientes cuestionamientos.

"Durante el Mundial, me comunicaron verbalmente que, si apoyaba a Infantino, eso contribuiría enormemente a ayudar a nuestra federación", escribió Al Hussein en su cuenta de X, donde detalló los "enormes obstáculos" que, según dijo, enfrentó la AFJ durante la Copa del Mundo, en la que Jordania participó por primera vez.

El dirigente denunció que muchos aficionados jordanos no obtuvieron visas para ingresar a Estados Unidos, pese a contar con entradas para los partidos, las cuales, afirmó, "se vendieron a precios exorbitantes". También aseguró que el Gobierno de Estados Unidos, por medio de la Fifa, está cobrando impuestos a Jordania por su participación en el torneo.

"Esto no ocurrió con quienes jugaron y se alojaron en Canadá y México. Pero como estábamos en Estados Unidos, ahora afrontamos estos enormes costos fiscales por nuestra participación", afirmó.

Además, indicó que la AFJ lleva desde diciembre esperando el pago del premio por haber alcanzado la final de la Copa Árabe de Catar, torneo organizado por la Fifa, que aún no ha sido entregado, pese a que el organismo "presume de los miles de millones que tiene en reserva".

"Está claro que el problema reside en la dirección. Durante meses, la Fifa se ha negado a ayudarnos en estos y otros asuntos", añadió Al Hussein, quien aseguró que su federación defiende "valores éticos".

Sobre la solicitud de respaldo a la candidatura de Infantino para un tercer y último mandato, que se definirá en marzo de 2027 y requerirá el apoyo de más del 50% de las 211 asociaciones miembro de la Fifa, el dirigente jordano reiteró la postura de su país.

"No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación constituye un chantaje y nos negamos a ceder", sentenció. Infantino ha perdido el respaldo de un número creciente de federaciones, especialmente en Europa, tras el fracaso de su propuesta para abrir a la inversión privada la comercialización de la Copa del Mundo.