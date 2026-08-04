Así fue el último adiós a Franco Baresi: leyendas del futbol y miles de aficionados lo despidieron

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Así fue el último adiós a Franco Baresi: leyendas del futbol y miles de aficionados lo despidieron

Miles de aficionados, excompañeros y figuras del futbol internacional despidieron este martes a Franco Baresi en la basílica de San Ambrosio, en Milán.

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Milano (Italy), 04/08/2026.- People attend Franco Baresi's funeral at the Basilica of Sant'Ambrogio in Milan, Italy, 04 August 2026. Italian and AC Milan footballer Franco Baresi died at the age of 66 on 31 July 2026. (Italia) EFE/EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Personas asisten al funeral de Franco Baresi en la Basílica de San Ambrosio en Milán.(Foto Prensa Libre: EFE).

El mundo del futbol y miles de aficionados dieron este martes el último adiós a Franco Baresi durante el funeral celebrado en la basílica de San Ambrosio, en Milán. El histórico capitán del AC Milan falleció el 31 de julio, a los 66 años, tras una enfermedad.

Un prolongado aplauso, de más de seis minutos, acompañado de cánticos y pancartas, recibió el féretro a su llegada a la basílica. "Franco Baresi, leyenda inmortal. Bandera inimitable que jamás dejará de ondear. Adiós, capitán", se leía en una de las pancartas colocadas por los aficionados que se congregaron frente al templo, mientras coreaban: "Un capitán, solo hay un capitán".

Muchos de los asistentes vistieron la camisola con el número 6 del AC Milan, retirada por el club tras el retiro de Baresi, la primera vez que un equipo italiano inmovilizó un dorsal como homenaje a uno de sus futbolistas.

Durante la homilía, el abad Carlo Faccendini recordó: "Franco fue un campeón. Todos reconocemos su clase, tenacidad y fortaleza: el Maradona de la defensa, el mejor defensor de todos los tiempos, como hemos leído en los últimos días".

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Y añadió: "Reconocemos su liderazgo, el capitán por excelencia. El campeón y sus numerosos títulos, pero también sus derrotas y sus lágrimas". Representantes del futbol italiano asistieron al funeral, entre ellos Claudio Ranieri, director técnico de la selección de Italia; Roberto Baggio, y el presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli.

También llegaron numerosas ofrendas florales enviadas por la Fifa, su presidente Gianni Infantino y clubes como el Real Madrid, el Inter de Milán y la Roma, además del Ayuntamiento de Milán y la región de Lombardía.

Al homenaje acudieron antiguos compañeros de Baresi en el AC Milan, entre ellos Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Marco van Basten, Giovanni Galli, Angelo Colombo, Paolo Maldini y Alessandro Costacurta. El Real Madrid y el Barcelona también enviaron representantes.

"Era un gran hombre. Siempre intentó combinar clase y estilo con la sencillez en su comportamiento", afirmó a su llegada el ministro italiano de Deportes, Andrea Abodi. Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan. Debutó en 1978 y se retiró en 1997, convertido en uno de los mejores defensores de la historia del fútbol.

Con el conjunto italiano ganó tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, tres Supercopas de Europa, seis títulos de la Serie A y cuatro Supercopas de Italia.

En 2025 le detectaron un nódulo pulmonar durante un chequeo médico. Aunque fue operado, nunca logró recuperarse por completo. Su última aparición pública fue en el estadio San Siro, durante la ceremonia relacionada con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Con la selección de Italia disputó 82 partidos y tres Copas del Mundo. Fue campeón en España 1982 y subcampeón en Estados Unidos 1994.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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