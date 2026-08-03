¿Quiénes fueron los futbolistas que más aumentaron su número de seguidores durante el Mundial 2026?

Haaland, Vozinha y Lamine Yamal fueron los futbolistas que más se revalorizaron en Instagram durante el Mundial 2026, según el informe elaborado por Francesc Pujol, profesor de la Universidad de Navarra (España), quien hizo un seguimiento de la evolución en esta red social de los más de 1,200 futbolistas del torneo y de su relación con el rendimiento deportivo, el retorno económico y comercial.

Erling Haaland ganó 34.5 millones de seguidores, un incremento del 85%, más que cualquier otro futbolista del torneo. Pasó de 40.8 millones con los que llegó al Mundial a 75.3 millones, tras eliminar a Brasil y llevar a Noruega a unos históricos cuartos de final.

En segundo lugar figura Vozinha, portero de 40 años que comenzó el Mundial con solo 46 mil seguidores. Sus paradas ante España y Argentina con la debutante Cabo Verde le reportaron casi 30 millones de nuevos seguidores, un crecimiento superior al 60,000%.

En el tercer puesto aparece Lamine Yamal, con más de 14 millones de seguidores nuevos. Leo Messi, en cambio, ocupa la sexta posición, pese a su papel decisivo en el título de Argentina. "Sus 8.5 millones de nuevos seguidores suponen un incremento de menos del 2% sobre una base de 515 millones, la segunda marca personal más grande después de Cristiano Ronaldo y también la más difícil de seguir haciendo crecer", afirma Pujol.

Por selecciones, España es la que logra una mayor revalorización conjunta de sus jugadores en Instagram: 1.5 millones de seguidores de media por futbolista y más de 36 millones en total. Argentina, la otra finalista, ocupa el segundo lugar en ganancia media, aunque su cifra total supera a la española porque dos campeones del mundo, Rodri y Unai Simón, no tienen cuenta de Instagram.

El resto del podio no lo ocupan las semifinalistas Francia e Inglaterra, que aparecen hasta la séptima y octava posición. Esos puestos corresponden a Noruega y Cabo Verde, impulsadas por el tirón individual de Haaland y Vozinha, respectivamente.

Cuatro futbolistas españoles en el top 20

La selección de Luis de la Fuente coloca a cuatro futbolistas entre los veinte más revalorizados del Mundial: Marc Cucurella, que suma al efecto del torneo el impulso de su fichaje por el Real Madrid; Ferran Torres, cuyo único gol en la final certifica el valor comercial de anotar en el último partido; y Pau Cubarsí, el único defensa presente en este ránking junto con Cucurella, quien además fue reconocido como mejor jugador joven del torneo.

El informe confirma, además, que los goles y el juego ofensivo generan mucho más valor de marca que las paradas o las acciones defensivas. "Entre los 100 futbolistas con mayor incremento de seguidores, 40 son delanteros y concentran 131 millones de nuevos seguidores, frente a los apenas 38 millones que suman conjuntamente los 26 porteros y defensas presentes en ese grupo, 3.4 veces menos", apunta Francesc Pujol.

Por edad, la dinámica es similar: el Mundial beneficia sobre todo a los futbolistas jóvenes y a las estrellas emergentes. "Estos jugadores encuentran en el torneo su gran escaparate, mientras que el impacto porcentual decrece con la edad, salvo en el caso de grandes futbolistas en el tramo final de su carrera, que por su enorme base de seguidores siguen sumando cifras relevantes en términos absolutos", señala el profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra.

Los clubes más beneficiados

El informe también traslada el análisis al ámbito de los clubes. El Manchester City obtiene un incremento conjunto de 37 millones de seguidores entre sus jugadores mundialistas, aunque el 93% de esa cifra corresponde únicamente a Haaland.

Le siguen el FC Barcelona y el Real Madrid, con incrementos superiores a los 20 millones, repartidos de forma mucho más equilibrada entre sus futbolistas. El Atlético de Madrid se sitúa en la séptima posición y casi la mitad de los clubes de élite por impacto generado militan en la Premier League inglesa.

En cuanto a competiciones, la Premier League domina el ránking por ligas, con una ganancia de 80.6 millones de seguidores entre sus 159 futbolistas mundialistas. Le sigue LaLiga española, en segunda posición, con casi 63 millones de nuevos seguidores, una distancia con la Premier notablemente menor que la diferencia en el número de futbolistas aportados por ambas ligas.

En tercer lugar aparece la Ligue 1 francesa, impulsada por el peso del PSG y por delante de las ligas alemana e italiana. La cuarta posición corresponde a la liga saudí, que en los últimos años ha fichado a estrellas consolidadas y leyendas como Cristiano Ronaldo. Italia, por su parte, ausente como selección en este Mundial, ocupa una discreta novena posición.