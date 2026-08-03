Vinicius vuelve al Real Madrid con su renovación en un momento decisivo

El Real Madrid continúa con su preparación para la nueva temporada y este lunes sumó tres incorporaciones importantes a los entrenamientos: Bernardo Silva, Vinicius Junior y Brahim Díaz, quienes regresaron a la disciplina merengue tras cumplir sus compromisos internacionales y disfrutar de sus respectivos períodos de descanso.

Los tres futbolistas se presentaron en la Ciudad Real Madrid para someterse a los exámenes médicos de rutina antes de ponerse a disposición del técnico José Mourinho, quien afronta la cuarta semana de trabajo desde el comienzo oficial de la pretemporada, el 13 de julio.

Uno de los focos de atención fue la llegada de Bernardo Silva, quien recibió muestras de cariño de los aficionados y firmó numerosos autógrafos. El internacional portugués, uno de los principales refuerzos del club para la nueva campaña, expresó su satisfacción por comenzar esta etapa en el conjunto blanco.

Por su parte, Brahim Díaz regresó tras la participación de Marruecos en el Mundial, torneo en el que su selección alcanzó los cuartos de final antes de caer ante Francia. El atacante también celebró su cumpleaños número 27 y comenzó oficialmente su sexta temporada como jugador del Real Madrid, adonde llegó en enero del 2019 procedente del Manchester City.

También se incorporó Vinicius Junior, quien concluyó sus vacaciones después de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial frente a Noruega. Su regreso genera expectativa por su aporte dentro del campo y por la situación contractual que atraviesa.

⚪️👋🏻 First day at Real Madrid for Bernardo Silva.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/CjTG607J4h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026

La situación contractual de Vinicius

El extremo brasileño entra en una etapa clave de su carrera en el Real Madrid. Actualmente cursa el último año de su contrato con el club y, hasta ahora, no existe un acuerdo definitivo para renovar su vínculo.

Aunque ambas partes mantienen una buena relación y la institución considera al brasileño una pieza fundamental de su proyecto deportivo, el hecho de haber entrado en los últimos doce meses de contrato ha despertado el interés de la afición y de varios clubes europeos que siguen de cerca su situación.

La directiva madridista espera resolver el asunto en los próximos días para evitar que el jugador pueda negociar libremente con otros equipos a partir de enero.

Con el regreso de Bernardo Silva, Vinicius Junior y Brahim Díaz, José Mourinho cuenta cada vez con más efectivos para preparar una temporada en la que el Real Madrid aspira a pelear por todos los títulos. Sin embargo, además del aspecto deportivo, el futuro contractual de Vinicius seguirá siendo uno de los asuntos que marcarán la actualidad del conjunto blanco.