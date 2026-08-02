“He visto un Madrid fresco, cansado y supercansado”: Mourinho evalúa a sus jugadores durante la pretemporada

José Mourinho analizó el empate 2-2 del Real Madrid ante la Fiorentina en el primer amistoso de pretemporada. El técnico portugués evaluó con franqueza el rendimiento de su equipo. "He visto un Madrid de tres caras: fresco, cansado y supercansado", afirmó.

La primera cara fue la más prometedora. "El fresco jugó muy bien. El 2-1 al descanso es cortísimo con un primer tiempo de grandísima calidad para ganar tres o cuatro a cero fácilmente", explicó Mourinho dejando claro que el nivel mostrado en los primeros minutos fue muy superior al resultado que reflejó el marcador al descanso.

La segunda cara llegó con el desgaste físico. "El partido se vuelve mucho más físico nos meten presión. Jugar dentro del área con dos niños como Joan y Mario que han hecho un partidazo pero físicamente no están todavía al nivel de jugar con un bicho como Kean", señaló el técnico sin escatimar en honestidad sobre las limitaciones de su plantel.

El jugador del Real Madrid Dean Huijsen en acción ante el jugador del CD Leganés Rubén Peña, durante el partido amistoso disputado este martes en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/Víctor Lerena).

La tercera cara fue la que más agradó a Mourinho. Dumfries y Endrick jugaron más de 70 minutos pese a llevar apenas tres días de entrenamiento en lo que el técnico calificó como un esfuerzo extraordinario. "Un esfuerzo fantástico que para mí tiene significado. Les he dado las gracias por lo que nos han dado", destacó.

El contexto del plantel explica buena parte de lo visto en el campo. "De los siete jugadores del primer equipo disponibles dos llevan tres entrenamientos. Y después metimos al pobre Carlos Espí que está despertando de un sueño. Entrenó una horita ayer y nos ayudó hoy", explicó Mourinho poniendo en valor el esfuerzo colectivo de un grupo que trabaja con recursos limitados en este inicio de pretemporada.

El panorama mejorará en los próximos días. Mourinho confirmó que el lunes se incorporarán Vinícius Brahim y Bernardo Silva al grupo de trabajo en lo que será un paso importante para que el Madrid llegue en mejores condiciones físicas a las próximas semanas de pretemporada.