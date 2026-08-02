Video: Se revela cómo llegó la bandera de las Malvinas a los jugadores argentinos tras vencer a Inglaterra

Más de dos semanas después del partido el misterio quedó resuelto. Una aficionada argentina compartió en redes sociales un video inédito que revela cómo llegó la polémica bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" a manos de los jugadores de la Albiceleste durante los festejos de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 en Atlanta.

Las imágenes muestran claramente cómo la pancarta cayó desde la tribuna al césped durante la celebración posterior al encuentro mientras los futbolistas argentinos festejaban con la afición. "Capté el momento en que tiraron la bandera de las Malvinas sin darme cuenta. Dos semanas después de volver del Mundial me puse a ver mis videos y fotos y ahí estaba", escribió la aficionada junto a las imágenes.

Fue Giovani Lo Celso quien vio la pancarta sobre el césped y la recogió. Al leer el mensaje la mostró de cara a la tribuna y junto a Lisandro Martínez y Cristian Romero la sostuvieron mientras saltaban y cantaban en lo que se convirtió en una de las imágenes más icónicas del torneo.

La secuencia aportó contexto sobre el origen de una bandera que había generado todo tipo de conjeturas en redes sociales desde que las imágenes se viralizaron días antes de la final.

El propio origen de la pancarta resultó sorprendente ya que según reveló un usuario en redes fue confeccionada con un pedazo de sábana de hotel pintada por el primo de la cuñada de un aficionado argentino.

El episodio no tardó en tener repercusiones deportivas. La FIFA abrió un expediente disciplinario para evaluar si la acción puede encuadrarse como una manifestación política algo expresamente prohibido por su reglamentación en lo que podría derivar en sanciones para la Federación Argentina de Fútbol.

Del lado político el canciller argentino Pablo Quirno salió a defender a los jugadores con contundencia. "No tenemos nada de qué pedir disculpas. La bandera dice una verdad. No hay crisis diplomática con el Reino Unido. Tenemos una diferencia fundamental con respecto a la soberanía de las islas Malvinas", afirmó el funcionario asegurando que la acción fue completamente espontánea.

Pancarta con el texto "Las Malvinas son argentinas" levantada por los jugadores de la Selección de Argentina en los festejos de la semifinal ante Inglaterra del Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

Sin embargo el presidente Javier Milei no compartió el entusiasmo de sus compatriotas. El mandatario cuestionó el festejo al considerar que los deportistas "no son parte de la diplomacia" y que fue "un actuar imprudente" dejando en evidencia que la celebración con la bandera generó debate incluso dentro de la propia Argentina.