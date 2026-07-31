La FIFA desiste de su intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo

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La FIFA desiste de su intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo

Gianni Infantino confirma que la propuesta no continuará tras las críticas y divisiones que generó dentro del futbol internacional.

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AME3644. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una entrevista con EFE este martes, en Nueva York (EE.UU.). Infantino, afirmó que el actual Mundial es ya "el más exitoso de la historia", con los estadios "llenos con un 99,6 % de ocupación", y defendió el desarrollo del torneo pese a críticas como el elevado precio de las entradas. EFE/ Jan Téllez Asensio

La decisión de Infantino pone fin a una iniciativa que buscaba atraer inversión privada para la explotación comercial de sus torneos. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes en un comunicado que la entidad desiste de su intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo.

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", afirma la comunicación de la entidad rectora del fútbol.

"Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", añade.

El pasado miércoles, la FIFA anunciò su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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Redacción EFE

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