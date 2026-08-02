Vozinha viaja a Chile para concretar su fichaje con Colo Colo tras semanas de incertidumbre

La novela terminó. Vozinha finalmente está en camino a Chile para concretar su fichaje con Colo Colo tras semanas de incertidumbre que generaron rumores sobre una posible irrupción de otros clubes interesados en sus servicios.

El portero caboverdiano de 40 años que brilló en el Mundial 2026 y fue incluido en el once ideal del torneo elaborado por la FIFA tomó un vuelo desde Madrid y llegará la noche de este domingo a Santiago para completar los trámites de su vinculación con el Cacique.

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano confirmó la noticia con una fotografía del guardameta ya ubicado en su asiento en la aeronave mientras que medios chilenos también ratificaron su presencia en la puerta de embarque antes de partir.

Los retrasos en el proceso se debieron a demoras en el papeleo del visado y asuntos personales que Vozinha necesitaba resolver antes de emprender el viaje hacia Sudamérica donde lo espera una nueva aventura profesional.

El guardameta que llega libre al Colo Colo tras finalizar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal firmará un contrato inicial de seis meses con posibilidad de renovación por doce meses más para el año 2027.

Según informaron medios chilenos el jugador percibirá una remuneración de 25,000 dólares mensuales una cifra elevada para el medio local pero que representa aproximadamente un 40 por ciento de lo que percibe Arturo Vidal en el mismo club.

La llegada de Vozinha cierra un proceso lleno de incertidumbre que incluyó rumores sobre el interés del club marroquí Renaissance de Berkane que finalmente no prosperaron confirmando al Colo Colo como destino del portero más mediático del Mundial 2026.