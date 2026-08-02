Video: así fue el golazo de Tim Payne en su debut con Olimpia de Paraguay

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Video: así fue el golazo de Tim Payne en su debut con Olimpia de Paraguay

El neozelandés que se hizo viral durante el Mundial 2026 selló la goleada 5-0 de Olimpia sobre Rubio Ñu con un derechazo colocado al ángulo en su debut en el fútbol sudamericano.

Alejandra Soto

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Tim Payne anotó en su debut con Olimpia de Paraguay ante Rubio Ñu en la tercera jornada del torneo local. (Foto Prensa libre: Club Olimpia).

Tim Payne no pudo tener mejor debut. El lateral neozelandés, que se convirtió en uno de los fenómenos virales del Mundial 2026 ingresó al minuto 69 y marcó en la goleada 5-0 de Olimpia sobre Rubio Ñu por la tercera fecha del Torneo Clausura paraguayo.

La jugada nació con una recuperación del propio Payne en campo propio. Luego avanzó unos metros, filtró un pase por la banda derecha para Franco Alfonso y continuó la acción con una diagonal hacia la frontal del área.

Tras recibir la devolución en la medialuna, sacó un derechazo colocado que rozó levemente en un defensor antes de incrustarse en el ángulo superior. El arquero Carlos Servín no tuvo opciones para evitar uno de los goles más destacados de la jornada en Paraguay.

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El defensor selló la victoria con un golazo que rápidamente se viralizó en el mundo del fútbol. Su estreno con el club paraguayo no pudo ser más prometedor y confirmó el impacto que ha generado desde la Copa del Mundo.

La historia de Payne trasciende lo deportivo. Antes del Mundial 2026, el influencer argentino Valentín Scarsini impulsó una campaña para convertir al jugador con menos seguidores del torneo en un fenómeno de las redes sociales, lo que despertó el interés de clubes de Argentina, México y la MLS.

Después de disputar tres partidos con Nueva Zelanda en el Mundial, el lateral de 32 años dejó el Wellington Phoenix y fichó por Olimpia. Fue recibido con banderas de su país en el estadio Defensores del Chaco y coronó su debut con un gol.

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