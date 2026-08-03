¿Por qué la Uefa analiza demandar a la Fifa por el fallido plan para abrir sus competiciones a inversionistas?

La UEFA comunicó formalmente a la Fifa que analiza emprender acciones legales por el plan de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), abierta a capital privado para comercializar sus competiciones, y le solicitó preservar toda la documentación relacionada con el proyecto.

La comunicación, dirigida al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y fechada el 31 de julio, a la que tuvo acceso EFE, expone la intención de la UEFA de acudir ante las autoridades reguladoras o iniciar un proceso de arbitraje por esta iniciativa, anunciada el 28 de julio, aunque posteriormente la Fifa desistió de ella debido al rechazo que generó.

En el documento, la UEFA solicita a Infantino y a la Fifa adoptar de inmediato las medidas necesarias para conservar toda la documentación relacionada con el proyecto, tanto en formato físico como electrónico, y suspender cualquier proceso de destrucción de archivos. Además, advierte sobre las posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento.

Entre la documentación que la UEFA exige preservar figuran los documentos relacionados con el proyecto, su comunicación oficial, el mecanismo de pago a las asociaciones nacionales, el plazo de aceptación fijado para el 19 de septiembre y las comunicaciones con los integrantes del Consejo de la Fifa.

También solicita conservar la documentación que puedan tener varios empleados del organismo, entre ellos el director de operaciones, Kevin Lamour, quien el 31 de julio aseguró que la administración de la Fifa fue engañada con la propuesta de abrir el Mundial a inversionistas privados. Según afirmó, se trata de "un proyecto de una sola persona" que, a su juicio, "no debe seguir adelante".

La UEFA reiteró su rechazo a la propuesta por considerar que es incompatible con los principios de buena gobernanza del futbol y estima razonable la apertura de procedimientos legales, debido a la oposición expresada también por otras confederaciones, asociaciones miembro de la Fifa y otros actores del futbol.

El rechazo de las confederaciones

La oposición de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf fue determinante para que la Fifa retirara su propuesta apenas tres días después de presentarla oficialmente.

"Ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", afirmó Infantino al anunciar que el proyecto no continuaría.

La UEFA fue la primera confederación en rechazar públicamente la iniciativa, que trascendió en la prensa antes de que la Fifa la presentara oficialmente a sus asociaciones miembro. Posteriormente, las 55 federaciones europeas anunciaron por unanimidad que no participarían en competiciones organizadas por la Fifa si el proyecto seguía adelante.

La propuesta contemplaba vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial destinada a administrar los derechos comerciales y la organización de las competiciones de la Fifa, entre ellas la Copa del Mundo.

El plan preveía captar hasta US$4.2 mil millones, con una valoración inicial de US$20 mil millones, mediante la incorporación de inversionistas de largo plazo con participaciones minoritarias.

La Fifa rechazó que la Copa del Mundo estuviera en venta y sostuvo que la iniciativa solo se aplicaría si contaba con el respaldo de la mayoría de sus 211 asociaciones miembro. También indicó que los recursos obtenidos por FFE se distribuirían mediante el programa FIFA Forward, cuya asignación aumentaría de US$8 millones por federación en el ciclo 2023-2026 a US$20 millones entre 2027 y 2030.

Además, el programa incluiría una nueva modalidad, FIFA Fast Forward (FFFP), que permitiría a cada federación acceder a US$20 millones adicionales entre 2027 y 2030. Para el ciclo 2031-2034 la asignación ascendería a US$22 millones y para 2035-2038 a US$24 millones, lo que representaría una financiación potencial de US$86 millones durante 12 años.

Thrive Eternal, una firma de inversión de capital permanente entre cuyos fundadores figura un cuñado de la hija de Donald Trump, encabezaría el grupo de inversionistas propuesto. En el proceso también participaría JP Morgan.