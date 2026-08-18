Óscar Santis debuta con el DPMM FC: día y hora de su primer partido en la Superliga de Malasia

La Superliga de Malasia 2026/2027 está a punto de comenzar y uno de los futbolistas guatemaltecos que acapara la atención es Óscar "Lelito" Santis, quien se prepara para disputar su primera temporada con el DPMM FC, representante del sultanato de Brunéi. El extremo mazateco afronta un nuevo reto internacional con la expectativa de destacar en el campeonato del sudeste asiático.

Después de completar la pretemporada junto a sus compañeros, en la que tuvo buenas participaciones y anotó cinco goles en los tres juegos disputados, Santis aparece como una de las principales figuras ofensivas del DPMM FC. El equipo cerró su preparación y compartió la tradicional fotografía oficial junto al presidente del club, de cara al comienzo de la campaña 2026/2027.

El debut del cuadro bruneano está programado para este domingo 23 de agosto a las 3 horas, tiempo de Guatemala, cuando visite al Penang FC en el estadio de George Town, capital del estado de Penang. Será el primer desafío para el equipo de Santis, que buscará comenzar el torneo con puntos como visitante y con el pie derecho.

Para el seleccionado nacional, este campeonato representa una oportunidad para consolidar su carrera fuera del país. Después de convertirse en una de las piezas destacadas de la selección nacional dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, Santis buscará trasladar su desempeño al futbol asiático, tener protagonismo durante la temporada y convertirse en una pieza clave en el esquema de su técnico.

La Superliga de Malasia comenzará el próximo viernes con el duelo entre Johor Darul Ta'zim y Kuching City. La afición guatemalteca también tendrá puesta la mirada en la actuación de Santis, quien afrontará una nueva etapa de su trayectoria profesional en las canchas de Malasia con el DPMM FC.