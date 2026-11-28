Palmeiras se proclamó campeón de la Copa Libertadores este sábado 28 de noviembre al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El conjunto brasileño volvió a ganar el título continental cinco años después de su último trofeo, conseguido en 2021.

El único gol del partido llegó al minuto 52, cuando Sosa superó al arquero uruguayo Fernando Muslera, tras una jugada en la que participó el colombiano Jhon Arias. Estudiantes reaccionó y tuvo una opción al 55, con una chilena de Guido Carrillo que el arquero Carlos Miguel evitó, y luego otra intervención ante un remate del colombiano Edwuin Cetré.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira consiguió mantener la ventaja hasta el final. La victoria tuvo un valor histórico: en 1968, Estudiantes había conquistado su primera Libertadores precisamente en el Centenario, con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, y esta vez fue el Verdão el que celebró en el mismo escenario.

Una final de pocas ocasiones

Palmeiras tomó la iniciativa desde el inicio, aunque tuvo dificultades para generar ocasiones claras. Estudiantes, por su parte, apostó por los balones largos y los contragolpes para sorprender a la defensa brasileña. El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad física y las constantes faltas, y el Verdão estuvo cerca de abrir el marcador al 44, con un remate que se estrelló en el poste. Ambos equipos se fueron al descanso 0-0.

El trabajo de Marlon Freitas y Lucas Evangelista en el mediocampo permitió que Agustín Giay y Joaquín Piquerez se sumaran al ataque por las bandas, mientras que Gustavo Gómez y Alexander Barboza fueron piezas clave en la defensa. El partido fue dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

Cuatro títulos y un récord para Abel Ferreira

Con esta consagración, Palmeiras alcanzó cuatro Libertadores e igualó a Flamengo como el club brasileño con más títulos en el certamen. Antes había ganado en 1999, ante Deportivo Cali; en 2020, ante Santos; y en 2021, ante Flamengo. Con este resultado, Brasil sumó 26 coronas y superó a Argentina, que tiene 25, y ganó su octava edición consecutiva.

Ferreira conquistó su tercera Libertadores con el club, tras las de 2020 y 2021, y se consolidó como el técnico extranjero con más títulos en la historia de la competición. El campeón también aseguró su participación en la Copa Intercontinental 2026 y en el Mundial de Clubes de 2029. Sosa, quien tiene un pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata, el clásico rival de Estudiantes, fue el protagonista de la noche.