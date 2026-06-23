Panamá queda eliminada del Mundial 2026; Croacia celebra los 200 partidos de Modrić y sigue con vida

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Panamá queda eliminada del Mundial 2026; Croacia celebra los 200 partidos de Modrić y sigue con vida

Un gol de Ante Budimir le dio a Croacia su primera victoria en el Grupo L. Panamá sufrió su segunda derrota consecutiva y quedó eliminada del Mundial. Luka Modrić alcanzó los 200 partidos con la selección croata.

Raúl Barreno C.

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GR3136. TORONTO (CANADÁ), 23/06/2026.- Carlos Harvey de Panamá reacciona este martes, al final del partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Croacia, en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

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Croacia derrotó 1-0 a Panamá en el BMO Field de Toronto y mantuvo vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026. El único gol del encuentro fue obra de Ante Budimir al minuto 54.

El triunfo permitió a los europeos sumar sus primeros tres puntos en el Grupo L, mientras que Panamá quedó matemáticamente eliminada tras encadenar derrotas frente a Ghana y Croacia.

La primera mitad estuvo marcada por el equilibrio y las escasas oportunidades de gol. Panamá mantuvo el orden defensivo y buscó generar peligro mediante transiciones rápidas, mientras Croacia monopolizaba la posesión sin encontrar espacios para romper la resistencia canalera.

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El encuentro cambió al minuto 54. Ante Budimir apareció dentro del área para conectar un centro desde la derecha y superar al guardameta Orlando Mosquera con una definición precisa.

El gol obligó a Panamá a adelantar líneas en busca del empate. Tras la desventaja, el equipo dirigido por Thomas Christiansen mostró una propuesta más ofensiva y generó aproximaciones por medio de Yoel Bárcenas y César Blackman.

Sin embargo, la defensa croata respondió con solidez y evitó que los centroamericanos encontraran espacios para igualar el marcador.

Con el paso de los minutos, Croacia administró la ventaja y aseguró tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Modrić alcanza una cifra histórica

El encuentro también tuvo un significado especial para Luka Modrić.

El capitán croata disputó su partido número 200 con la selección absoluta y se unió al reducido grupo de futbolistas que han alcanzado esa cifra en el fútbol internacional.

A sus 40 años, el mediocampista volvió a ser una pieza importante en la conducción del juego croata y añadió un nuevo hito a una trayectoria histórica con su país.

Fin del camino para Panamá

Con dos derrotas en dos partidos, Panamá quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final.

Aunque el conjunto canalero mostró orden y competitividad durante varios tramos del encuentro, no logró traducir sus aproximaciones en goles y terminó pagando la falta de eficacia ofensiva.

Croacia, por su parte, llegará a la última jornada con tres puntos y dependerá de sí misma para intentar asegurar la clasificación a la fase de eliminación directa.

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