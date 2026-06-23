Panamá queda eliminada del Mundial 2026; Croacia celebra los 200 partidos de Modrić y sigue con vida

Croacia derrotó 1-0 a Panamá en el BMO Field de Toronto y mantuvo vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026. El único gol del encuentro fue obra de Ante Budimir al minuto 54.

El triunfo permitió a los europeos sumar sus primeros tres puntos en el Grupo L, mientras que Panamá quedó matemáticamente eliminada tras encadenar derrotas frente a Ghana y Croacia.

La primera mitad estuvo marcada por el equilibrio y las escasas oportunidades de gol. Panamá mantuvo el orden defensivo y buscó generar peligro mediante transiciones rápidas, mientras Croacia monopolizaba la posesión sin encontrar espacios para romper la resistencia canalera.

El encuentro cambió al minuto 54. Ante Budimir apareció dentro del área para conectar un centro desde la derecha y superar al guardameta Orlando Mosquera con una definición precisa.

El gol obligó a Panamá a adelantar líneas en busca del empate. Tras la desventaja, el equipo dirigido por Thomas Christiansen mostró una propuesta más ofensiva y generó aproximaciones por medio de Yoel Bárcenas y César Blackman.

Sin embargo, la defensa croata respondió con solidez y evitó que los centroamericanos encontraran espacios para igualar el marcador.

Con el paso de los minutos, Croacia administró la ventaja y aseguró tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

¡FINAL DEL PARTIDO 📣!



Culmina el partido con derrota para #PanamáMayor🇵🇦 por la mínima ante Croacia pese a un gran partido de los nuestros en donde no cayó el gol.



🇵🇦 0-1 🇭🇷



🏟️ Toronto Stadium

📺 @tvmaxdeportes, @deportes_rpc y @TigoSportsPA #MareaQueLate pic.twitter.com/89pCLKCj5U — FEPAFUT (@fepafut) June 24, 2026

Modrić alcanza una cifra histórica

El encuentro también tuvo un significado especial para Luka Modrić.

El capitán croata disputó su partido número 200 con la selección absoluta y se unió al reducido grupo de futbolistas que han alcanzado esa cifra en el fútbol internacional.

A sus 40 años, el mediocampista volvió a ser una pieza importante en la conducción del juego croata y añadió un nuevo hito a una trayectoria histórica con su país.

#OJOALDATO - Modric alcanza las 200 internacionalidades con Croacia. Se convierte en el SEGUNDO jugador en TODA la historia que llega a los 200 partidos con su selección durante un encuentro de la Copa del Mundo, tras Messi (vs Argelia, hace 8 días). En la historia del fútbol… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2026

Fin del camino para Panamá

Con dos derrotas en dos partidos, Panamá quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final.

Aunque el conjunto canalero mostró orden y competitividad durante varios tramos del encuentro, no logró traducir sus aproximaciones en goles y terminó pagando la falta de eficacia ofensiva.

Croacia, por su parte, llegará a la última jornada con tres puntos y dependerá de sí misma para intentar asegurar la clasificación a la fase de eliminación directa.