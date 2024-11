Paraguay prohíbe camisolas de Messi en su estadio para las eliminatorias sudamericanas

La Asociación Paraguaya de Futbol (APF) se encargó de tomar una drástica decisión de cara al partido de las eliminatorias sudamericanas que se celebrará el jueves 14 de noviembre (17.30 horas) en el Estadio Defensores del Chaco contra la selección de Argentina.

¿Qué medidas tomarán en Paraguay con respecto a Argentina? El prohibir el ingreso a la tribuna local a las personas que tengan alguna alusión a Lionel Messi y al resto del equipo albiceleste.

Es decir, camisetas de la selección argentina o que hagan referencia a alguno de sus rivales.

"Nosotros ya advertimos y avisamos de que en los sectores del público local no vamos a permitir el acceso de esas camisetas que no sean de Paraguay, o de repente neutras, pero del rival no vamos a permitir", anunció el gerente de Licencias de la APF, Fernando Villasboa, quien agregó que la medida se aplicó por primera vez cuando la Albirroja recibió a Brasil, el 10 de septiembre pasado.

La disposición fue implementada por cuestiones de seguridad, se aplicará igualmente en los siguientes partidos por las eliminatorias, como los previstos para marzo de 2025 contra Chile y Colombia, adelantó el gerente, por lo que no se trata de nada contra "ningún jugador", dijo Villasboa.

El gerente también fue claro en anunciar que esto se debe a que "la localía para nosotros es muy importante".

De los 35mil lugares disponibles en el estadio Defensores del Chaco para el partido contra Argentina, mil 700 se asignaron al público visitante y los restantes 33mil para los locales.

Con 22 puntos de 30 posibles, la albiceleste encabeza las eliminatorias desde la primera jornada, y a la undécima llega con el antecedente de haber vapuleado por 6-0 a Bolivia con un triplete de Lionel Messi.

Para los de Scaloni el partido en el estadio Defensores del Chaco tiene una gran significado ya que una derrota podría dejarlos a merced de lo que ocurra el 15 de noviembre en Montevideo entre Colombia (19 puntos) y Uruguay (16).