Portugal vs. España: fecha y hora en Guatemala del clásico ibérico por los octavos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ofrecerá uno de los cruces más esperados del torneo. Portugal y España se enfrentarán este lunes 6 de julio en los octavos de final en un clásico ibérico que muchos proyectaban para las últimas rondas de la competencia.

Para Cristiano Ronaldo, que disputa lo que podría ser su último Mundial, el encuentro representa el mayor desafío de Portugal hasta ahora y una oportunidad para mantener vivo el sueño de conquistar el título.

Portugal avanzó como segundo del Grupo K tras empatar con RD del Congo y Colombia y golear a Uzbekistán. En los dieciseisavos superó 2-1 a Croacia para sellar su clasificación a esta instancia.

España, por su parte, llega como una de las selecciones más sólidas del torneo. La Roja terminó invicta la fase de grupos y goleó 3-0 a Austria en los dieciseisavos, impulsada por el gran momento goleador de Mikel Oyarzabal.

Los datos del partido

Portugal vs. España

Lunes 7 de julio de 2026

1:00 PM hora Guatemala

AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos

El ganador de este duelo avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al vencedor de la llave entre Estados Unidos y Bélgica. Cualquiera de los posibles cruces promete un nuevo desafío de alto nivel para la selección que logre imponerse en el clásico ibérico.

Portugal y España llegan con argumentos suficientes para protagonizar uno de los mejores partidos del torneo. La igualdad entre ambos equipos hace prever un encuentro definido por pequeños detalles, donde la eficacia frente al arco y el manejo de los momentos decisivos serán claves para sellar el pase a la siguiente ronda.