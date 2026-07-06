Portugal vs. España: fecha y hora en Guatemala del clásico ibérico por los octavos de final del Mundial 2026

Fútbol Internacional

Portugal vs. España: fecha y hora en Guatemala del clásico ibérico por los octavos de final del Mundial 2026

Los dos gigantes de la península ibérica se miden este lunes en Dallas, Texas en un duelo que representa un enorme desafío para Cristiano Ronaldo y los suyos ante una España que llega como una de las grandes favoritas al título.

Alejandra Soto

|

time-clock

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal lideran a Portugal y España en el clásico ibérico de los octavos de final del Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Mundial 2026 ofrecerá uno de los cruces más esperados del torneo. Portugal y España se enfrentarán este lunes 6 de julio en los octavos de final en un clásico ibérico que muchos proyectaban para las últimas rondas de la competencia.

Para Cristiano Ronaldo, que disputa lo que podría ser su último Mundial, el encuentro representa el mayor desafío de Portugal hasta ahora y una oportunidad para mantener vivo el sueño de conquistar el título.

Portugal avanzó como segundo del Grupo K tras empatar con RD del Congo y Colombia y golear a Uzbekistán. En los dieciseisavos superó 2-1 a Croacia para sellar su clasificación a esta instancia.

España, por su parte, llega como una de las selecciones más sólidas del torneo. La Roja terminó invicta la fase de grupos y goleó 3-0 a Austria en los dieciseisavos, impulsada por el gran momento goleador de Mikel Oyarzabal.

LECTURAS RELACIONADAS

AMDEP8184. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Orjan Nyland de Noruega celebra al tapar un penalti este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

La historia de Orjan Nyland: el guardameta sin equipo que se convirtió en el héroe de Noruega ante Brasil

chevron-right
GR1135. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 05/07/2026.- Jude Bellingham (i) y Elliot Anderson de Inglaterra celebran un gol este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). La amenaza de una tormenta ha puesto en riesgo el inicio a tiempo del partido. EFE/ Alex Cruz

Se acabó el sueño de México: Inglaterra lo elimina en el Azteca y clasifica a cuartos del Mundial 2026

chevron-right

Los datos del partido

  • Portugal vs. España
  • Lunes 7 de julio de 2026
  • 1:00 PM hora Guatemala
  • AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos

El ganador de este duelo avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al vencedor de la llave entre Estados Unidos y Bélgica. Cualquiera de los posibles cruces promete un nuevo desafío de alto nivel para la selección que logre imponerse en el clásico ibérico.

Portugal y España llegan con argumentos suficientes para protagonizar uno de los mejores partidos del torneo. La igualdad entre ambos equipos hace prever un encuentro definido por pequeños detalles, donde la eficacia frente al arco y el manejo de los momentos decisivos serán claves para sellar el pase a la siguiente ronda.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Cristiano Ronaldo Futbol Internacional Lamine Yamal Mundial 2026 Selección de España Selección Portugal 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM