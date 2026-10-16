¿Qué dijo Hansi Flick sobre el regreso de Raphinha y Frenkie de Jong al Barcelona?

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó este viernes que Raphinha y Frenkie de Jong están recuperados de sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el partido de este sábado frente al Betis, correspondiente a La Liga española.

El brasileño Raphinha se lesionó durante la última fecha Fifa, en un partido disputado en Australia, y se perdió los dos encuentros más recientes del equipo, frente al Getafe y al Galatasaray.

Por su parte, Frenkie de Jong regresó lesionado del Mundial y siguió un tratamiento conservador para evitar una operación por una lesión de rodilla. El neerlandés todavía no ha disputado minutos esta temporada.

“Si le preguntas, Raphinha quiere jugar, pero hay que ir paso a paso. Ayer entrenó bien con el equipo, pero tenemos muchos partidos en los siguientes días y semanas. Tenemos que adaptarnos y gestionar los minutos”, comentó Flick en conferencia de prensa, antes del entrenamiento de este viernes.

Sobre De Jong, el técnico alemán aseguró que está “muy contento” de recuperar a un futbolista “extraordinario”, que ofrecerá “otra opción” al equipo y que “parece que está preparado para jugar algunos minutos”.

Flick admitió que ha probado al neerlandés en defensa, aunque “no muy a menudo”, y destacó que durante los entrenamientos lo ve “muy enchufado y convencido de querer demostrar lo bueno que es”.

“La calidad del banquillo hace que los titulares tengan que dar el cien por cien y demostrar lo buenos que son. Nadie puede relajarse, todo el mundo debe dar su mejor versión. Es una situación muy buena”, agregó.

Flick analiza el rendimiento de Lamine Yamal y las opciones en ataque

El entrenador del Barcelona reconoció que “no es fácil” gestionar la carga de minutos de Lamine Yamal, aunque destacó que se trata de un futbolista “especial”, para quien “lo más importante es disfrutar del futbol”, como lo ha hecho en los últimos encuentros. “No quiero interrumpir esta situación”, afirmó.

Flick también señaló que Dani Olmo “ha demostrado muchas veces” que puede desempeñarse como delantero centro y destacó su mejoría física durante los últimos seis meses, además de elogiar “sus habilidades y su carácter”.

Asimismo, indicó que Fermín López podría jugar como delantero, aunque destacó su capacidad para “desmarcarse y atacar desde fuera del área” cuando actúa como mediapunta.

Balde y Gavi buscan recuperar protagonismo

Sobre la situación de Alejandro Balde, quien se encuentra por detrás de João Cancelo y Xavi Espart entre las opciones para el lateral izquierdo, Flick reconoció que “no es una situación fácil”.

Sin embargo, destacó que el futbolista está “trabajando de forma muy profesional”, algo que considera “lo necesario” para demostrar que está “preparado” cuando el equipo lo necesite.

El técnico alemán también explicó que Gavi se siente “decepcionado” por no haber sido convocado a la selección española durante la última fecha Fifa, aunque resaltó el esfuerzo que ha realizado en las últimas semanas. “Lo da todo por el club y le necesitamos. Es un jugador de primera cuando está a su mejor nivel y se está acercando al 100%”, afirmó.

Flick elogia al Betis y destaca el trabajo de Pellegrini

Por último, Flick consideró que el calendario coloca a los equipos en una “situación difícil” debido a la acumulación de partidos. También elogió al exbarcelonista Abde, actual extremo del Betis, de quien aseguró que le “impresiona” por “la confianza que tiene en el uno contra uno y los goles que marca”.

“El Betis tiene mucha confianza en sí mismo, lo ha ganado todo en casa y en la 'Champions' ha logrado buenos resultados. En ataque tiene jugadores buenos y rápidos que han marcado muchos goles. Tendremos que defender bien mañana, porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos. Han mejorado mucho y el trabajo de Pellegrini es fantástico”, concluyó.