¿Qué está pasando con los himnos en los amistosos del Mundial? Del “Bombón Asesino” a la versión completa de España

A pocos días del inicio del Mundial 2026, los himnos nacionales se han convertido en protagonistas inesperados de los partidos amistosos.

Primero fue una confusión musical en el duelo de Argentina; ahora, la selección de España volvió a generar sorpresa por un inusual momento durante los actos protocolarios.

Esta vez fue La Roja la que protagonizó una escena curiosa antes de enfrentar a Perú en Puebla, México.

Los jugadores de La Roja mostraron sorpresa cuando comenzó a sonar una versión inusualmente larga del himno español.

Miradas de reojo, leves sonrisas e incluso algunos gestos de desconcierto quedaron registrados mientras la interpretación se extendía por más de dos minutos.

La reacción llamó la atención de aficionados y medios presentes en el estadio, especialmente porque se produjo a solo tres días del inicio de la Copa del Mundo y durante el último ensayo del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

😅 La anécdota de la noche en el Perú - España: suena el himno español en Puebla y los jugadores se miran unos a otros... ¡POR LO LARGO QUE ES! La versión extendida del himno desconcierta a Pedri, Llorente, Baena...@GuilleCasquero pic.twitter.com/Q8DcyhWGrh — Diario AS (@diarioas) June 9, 2026

El episodio recordó otro momento viral ocurrido apenas unos días antes durante el amistoso entre Argentina y Honduras en Texas.

En aquella ocasión, cuando los futbolistas argentinos esperaban escuchar las primeras notas de su himno nacional, los altavoces reprodujeron inesperadamente los acordes de la popular canción Bombón Asesino.

Durante varios segundos, los jugadores buscaron explicaciones entre risas y miradas de sorpresa mientras sonaba la introducción del éxito interpretado por la cantante mexicana Ninel Conde.

Me mueroooooooo



los gringos pensaron que el himno de Argentina era bombom asesino?!?!?!?!?!



Es lo más american fat burger que he visto pic.twitter.com/NGRYVXWvJ7 — Cheska Ballesteros 🪷 (@Cheskacsk) June 8, 2026

El error fue corregido rápidamente, pero bastó para convertir el incidente en tendencia en redes sociales.

En imágenes difundidas se observa cómo Messi y compañía reacionaron en medio de risas y confusión.

Incluso en la transmisión televisiva, narradores abrieron paso a escuchar el himno de Argentina. "No, en vez de himno pusieron a Los Palmeras... que también pudiera ser un himno", reaccionaron.

En el estadio en vez del himno pusieron el bombón asesino NO DOY MÁS DE RISA pic.twitter.com/LkSm3tIr85 — Mel ⭐ ⭐ ⭐ (@miss_mercuryy_) June 7, 2026

A diferencia de lo ocurrido en Texas, en Puebla no hubo equivocación musical.

Sin embargo, la extensa duración del himno español también generó comentarios entre los aficionados y se convirtió en uno de los detalles más comentados de la jornada.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, los amistosos han servido para afinar aspectos futbolísticos, pero también han dejado momentos insólitos que han dado de qué hablar fuera de la cancha.

Primero fue el inesperado sonido de Bombón Asesino; ahora, una versión extendida del himno de España.

El tema del Bombon Asesino es recordaro porque 9 de noviembre de 2019, cuando Los Palmeras animaron la previa de la final de la Copa Sudamericana.