¿Qué le pasa al Manchester City? Esto es lo que dice Guardiola sobre el mal momento

Pep Guardiola, reconoció que el París Saint-Germain mereció la victoria en el duelo de Liga de Campeones (4-2) y señaló que su equipo buscará la clasificación en el último partido ante el Brujas.

"Han sido mejores, tenían un jugador más que nosotros en el centro del campo con su falso 9 y ha sido difícil de superar para nosotros. Tenemos que aprender de estas cosas", dijo el técnico a la televisión Canal Plus.

"Sabía que saldrían así, pero son un equipo excepcional. Felicito a Luis Enrique", agregó.

"La clasificación está en nuestras manos, tenemos que ganar ante nuestros aficionados", dijo.

En rueda de prensa, el técnico español admitió que pese a que se esperaba la situación no fue capaz de controlarla y consideró que su equipo tiene que "aprender de este tipo de situaciones".

"Ellos han sido más rápidos en las transiciones. Pensaba que podríamos controlar su superioridad en el centro del campo, pero no ha podido ser. El futbol se decide en el centro y ellos ahí han sido mejores", comentó.

Guardiola destacó "la agresividad y la intensidad" del rival y agregó que "además, tenían el público a su favor y eso ayuda mucho".

"Cuando un equipo es mejor, no me importa admitirlo. Nosotros tenemos un gran equipo, pero ahora estamos obligados a ganar al Brujas y es lo que vamos a intentar. Hay que preparar bien los próximos partidos, contra el Chelsea, primero; y luego, contra el Brujas", comentó.

