¿Qué respondió la Fifa a la versión de que Gianni Infantino ofreció a Marruecos la final del Mundial 2030?

La reunión de la Fifa en Rabat, Marruecos, a la que asistió el presidente Gianni Infantino, concluyó entre versiones de que la final del Mundial de 2030 habría sido ofrecida a Marruecos para asegurar el apoyo al dirigente, una información que fuentes del organismo desmintieron a EFE en medio de nuevas críticas por la falta de transparencia.

Infantino participó en el encuentro para abordar la crisis que enfrenta la Fifa tras las críticas al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), presentado el 30 de julio. La iniciativa planteaba vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados, pero fue retirada tras el rechazo de confederaciones como la Uefa y la Concacaf.

El diario británico The Times publicó este miércoles que el presidente de la Fifa habría aprovechado la reunión para ofrecer a Marruecos la sede de la final del Mundial de 2030, que organizarán España, Marruecos y Portugal, además de tres partidos inaugurales en Sudamérica, a cambio de obtener apoyo para mantenerse en el cargo.

Según The Times, Infantino estaría "desesperado" por conseguir el respaldo necesario para continuar al frente de la Fifa durante un nuevo mandato a partir de 2027. Marruecos, uno de sus principales aliados, aspira a albergar la final en el estadio Hassan II, en Casablanca.

Después de más de siete horas de reuniones en la oficina regional de la Fifa en Rabat, Infantino abandonó el lugar sin ofrecer declaraciones a la prensa. Fuentes cercanas al fútbol marroquí indicaron que las conversaciones podrían continuar el jueves.

No obstante, fuentes de la Fifa aseguraron a EFE que "es falso y engañoso" afirmar que Infantino haya prometido la sede de la final del Mundial de 2030 a Marruecos y señalaron que esa decisión se tomará "a su debido tiempo".

Durante la jornada, las ligas europeas, agrupadas en la organización European Leagues, volvieron a cuestionar los procedimientos internos de decisión de la Fifa, a los que calificaron de "opacos", en relación con la propuesta de ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones.

"Como ocurrió con el proyecto FFE, esta nueva propuesta contempla un plazo de evaluación muy corto, de apenas cuatro semanas, y ninguna consulta con las ligas, los clubes y los jugadores, cuyos calendarios y viabilidad serían los más afectados", señalaron.

"Seamos claros: no se debe permitir que la Fifa continúe tomando decisiones unilaterales que alteran el futbol mundial. Ahora más que nunca, la Fifa necesita una reforma de gobernanza que garantice que todos los actores relevantes tengan un papel formal en las decisiones que definirán el futuro de nuestro deporte", concluye el comunicado.