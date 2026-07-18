“Quizás tenga nivel para Arabia pero no para un Mundial”: Ronaldo Nazário lanza un dardo a Cristiano

Ronaldo Nazário analizó el presente de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 ante España. El exdelantero brasileño fue directo al referirse al nivel actual del portugués.

"Quizás todavía tenga el nivel para jugar en Arabia Saudita, pero cuando se trata de jugar una Copa del Mundo, uno se da cuenta de que es mucho más difícil porque el nivel es mucho más alto, y no tiene el nivel ya", afirmó el Fenómeno.

Nazário también habló sobre el desgaste físico que afecta a los futbolistas con el paso del tiempo. "El cuerpo te avisa cuando ya no puede más. La batalla contra el cuerpo es realmente muy difícil de ganar", señaló.

El brasileño recordó el tramo final de su carrera para reforzar su argumento. "A pesar de nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y las ganas de jugar para siempre, al final es el cuerpo el que termina decidiendo por nosotros. Hoy ya no juego al fútbol porque mi mente funciona de una manera que mi cuerpo ya no puede seguir", concluyó.

Las declaraciones de Ronaldo Nazário llegan después de un Mundial 2026 complicado para Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el portugués fue eliminado con Portugal en los octavos de final ante España, en lo que habría sido su sexta y última Copa del Mundo.

El delantero no logró el protagonismo esperado durante el torneo y su rendimiento generó críticas, aunque también recibió respaldo por su compromiso y la trayectoria que construyó con la selección portuguesa.

Pese al debate sobre su nivel, Cristiano disfruta de sus vacaciones antes de reincorporarse al Al Nassr de Arabia Saudita, donde buscará alcanzar otro objetivo en su carrera.

El portugués mantiene la mira puesta en llegar a los 1,000 goles como profesional, una marca que ampliaría el legado de uno de los futbolistas más exitosos en la historia del deporte.