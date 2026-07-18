“Quizás tenga nivel para Arabia pero no para un Mundial”: Ronaldo Nazário lanza un dardo a Cristiano

Fútbol Internacional

“Quizás tenga nivel para Arabia pero no para un Mundial”: Ronaldo Nazário lanza un dardo a Cristiano

El histórico exdelantero brasileño afirmó que el desgaste físico es inevitable para cualquier futbolista al analizar el presente de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026.

Alejandra Soto

|

time-clock

Ronaldo Nazário habla sobre Cristiano Ronaldo y su nivel actual tras el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: FIFA / EFE/Rúben Mazetti).

Ronaldo Nazário analizó el presente de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 ante España. El exdelantero brasileño fue directo al referirse al nivel actual del portugués.

"Quizás todavía tenga el nivel para jugar en Arabia Saudita, pero cuando se trata de jugar una Copa del Mundo, uno se da cuenta de que es mucho más difícil porque el nivel es mucho más alto, y no tiene el nivel ya", afirmó el Fenómeno.

Nazário también habló sobre el desgaste físico que afecta a los futbolistas con el paso del tiempo. "El cuerpo te avisa cuando ya no puede más. La batalla contra el cuerpo es realmente muy difícil de ganar", señaló.

El brasileño recordó el tramo final de su carrera para reforzar su argumento. "A pesar de nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y las ganas de jugar para siempre, al final es el cuerpo el que termina decidiendo por nosotros. Hoy ya no juego al fútbol porque mi mente funciona de una manera que mi cuerpo ya no puede seguir", concluyó.

LECTURAS RELACIONADAS

DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- El delantero de la selección española de fútbol Lamine Yamal en el terreno de juego momentos antes del partido entre Francia y España, de semifinales del Mundial 2026, este martes en el Dallas Stadium. EFE/ Carlos Ramírez

Una tormenta eléctrica cancela el último entrenamiento de España antes de la final del Mundial 2026

chevron-right
Paris (France), 17/10/2022.- Former soccer player Zinedine Zidane presents the Men'Äôs Ballon d'Or Trophy during the Ballon d'Or ceremony in Paris, France, 17 October 2022. For the first time the Ballon d'Or, presented by the magazine France Football, will be awarded to the best players of the 2021-22 season instead of the calendar year. (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra

Zinedine Zidane apunta a la selección de Francia: cómo será la renovación tras el Mundial 2026

chevron-right

Las declaraciones de Ronaldo Nazário llegan después de un Mundial 2026 complicado para Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el portugués fue eliminado con Portugal en los octavos de final ante España, en lo que habría sido su sexta y última Copa del Mundo.

El delantero no logró el protagonismo esperado durante el torneo y su rendimiento generó críticas, aunque también recibió respaldo por su compromiso y la trayectoria que construyó con la selección portuguesa.

Pese al debate sobre su nivel, Cristiano disfruta de sus vacaciones antes de reincorporarse al Al Nassr de Arabia Saudita, donde buscará alcanzar otro objetivo en su carrera.

El portugués mantiene la mira puesta en llegar a los 1,000 goles como profesional, una marca que ampliaría el legado de uno de los futbolistas más exitosos en la historia del deporte.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Cristiano Ronaldo Futbol Internacional Mundial 2026 Ronaldo Nazario 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM