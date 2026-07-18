Una tormenta eléctrica cancela el último entrenamiento de España antes de la final del Mundial 2026

España afrontará la final del Mundial 2026 contra Argentina sin haber podido completar su último entrenamiento sobre el campo. Una tormenta eléctrica en Nueva Jersey obligó a suspender la sesión al activarse el protocolo de seguridad, que exige detener toda actividad cuando entre un relámpago y un trueno transcurren menos de 30 segundos.

Los jugadores de Luis de la Fuente, que ya estaban listos para salir al terreno de juego, tuvieron que regresar a las instalaciones y realizar trabajo de gimnasio mientras la tormenta continuaba en el exterior. La práctica no pudo reanudarse al no cumplirse el tiempo de seguridad establecido tras el último trueno.

Pese a la suspensión del último entrenamiento, el cuerpo técnico de España no reportó novedades sobre el estado de la plantilla. Luis de la Fuente había confirmado en la previa que todos los jugadores estaban disponibles, siempre que no surgiera algún contratiempo de última hora.

Salvo sorpresa, el seleccionador repetirá el once que superó a Bélgica en cuartos de final y a Francia en semifinales. Fabián Ruiz y Rodri formarían el doble pivote, con Dani Olmo por delante y un ataque integrado por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Baena, además, podría convertirse en el primer futbolista español en conquistar un Mundial, una Eurocopa y una medalla de oro olímpica, si España derrota a Argentina en la final.

La previsión meteorológica para este domingo en Nueva Jersey es favorable, por lo que el duelo en el MetLife Stadium no debería verse afectado por el clima. Argentina también aguardaba la autorización para completar su último entrenamiento antes del partido decisivo.