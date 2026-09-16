Raphinha está intratable y anota triplete en la goleada del Barcelona 7-2 ante Racing de Santander

Fútbol Internacional

Raphinha está intratable y anota triplete en la goleada del Barcelona 7-2 ante Racing de Santander

João Cancelo, Raphinha, Gabriel Jesus y Lamine Yamal protagonizaron una noche de goles para el conjunto catalán.

y

|

time-clock

BARCELONA, 16/09/2026.- El delantero brasileño del FC Barcelona Raphinha celebra su gol en el partido de la sexta jornada de LaLiga que FC Barcelona y Racing de Santander disputan hoy miércoles en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta

Raphinha celebra uno de sus tres goles en la goleada del Barcelona sobre el Racing de Santander. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Barcelona goleó bajo la lluvia este miércoles al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou (7-2) y sumó el pleno de seis victorias en LaLiga EA Sports.

Con este resultado, el conjunto azulgrana se mantiene como líder del campeonato.

El Barcelona encarriló el encuentro en el primer tiempo (4-1) con un tanto de Joao Cancelo y un doblete de Raphael Dias Raphinha.

LECTURAS RELACIONADAS

Sangre nacional: Villatoro se hace acompañar del preparador físico Leopoldo Posadas y sus asistentes, Fredy Sontay y Hugo Salazar. (Foto Prensa Libre: Cortesía Elizabeth González).

Copa Centroamericana: Amarini Villatoro busca con Cartaginés el pase a semifinales ante Saprissa

chevron-right
Morristown (Nueva Jersey), 18/07/2026.- Jugadores de la selección Argentina durante su entrenamiento en el Columbia Park Training Facility para preparar la final del Mundial que disputarán frente a España este domingo en el estadio Metlife de East Rutherford. EFE/Ángel Colmenares

Selección de Argentina define fechas y rivales a enfrentar después de perder el Mundial 2026

chevron-right

Una diana en propia puerta de Asier Villalibre amplió la ventaja de los locales, mientras que Maguette Gueye marcó el 2-1 a la media hora del partido.

En el segundo tiempo, el Racing redujo distancias con un tanto de Zabiri (4-2, m.60), pero Raphinha volvió a marcar, esta vez desde la línea de los once metros, para completar su triplete (5-2, m.67).

Finalmente, Gabriel Jesus (6-2, m.79) y Lamine Yamal (7-2, m.89) cerraron la goleada azulgrana en el Camp Nou.

Así marcha la Liga Española

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Antonio Ixcot

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Barcelona Datafactory Futbol español Gabriel Jesus João Cancelo LaLiga Lamine Yamal Racing de Santander Raphinha 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM