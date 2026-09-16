Raphinha está intratable y anota triplete en la goleada del Barcelona 7-2 ante Racing de Santander

El Barcelona goleó bajo la lluvia este miércoles al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou (7-2) y sumó el pleno de seis victorias en LaLiga EA Sports.

Con este resultado, el conjunto azulgrana se mantiene como líder del campeonato.

El Barcelona encarriló el encuentro en el primer tiempo (4-1) con un tanto de Joao Cancelo y un doblete de Raphael Dias Raphinha.

Una diana en propia puerta de Asier Villalibre amplió la ventaja de los locales, mientras que Maguette Gueye marcó el 2-1 a la media hora del partido.

En el segundo tiempo, el Racing redujo distancias con un tanto de Zabiri (4-2, m.60), pero Raphinha volvió a marcar, esta vez desde la línea de los once metros, para completar su triplete (5-2, m.67).

Finalmente, Gabriel Jesus (6-2, m.79) y Lamine Yamal (7-2, m.89) cerraron la goleada azulgrana en el Camp Nou.

Así marcha la Liga Española

