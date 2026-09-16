Copa Centroamericana: Amarini Villatoro busca con Cartaginés el pase a semifinales ante Saprissa

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro lo tiene claro. No hay mañana para él y su equipo, Cartaginés, el cual saldrá este miércoles a las 18.30 horas a intentar sentenciar la serie contra Saprissa, con el objetivo de avanzar a la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El conjunto brumoso salió con un empate a dos goles del Ricardo Saprissa, y Villatoro sabe que no debe dar más ventajas y está obligado a hacer su mejor partido para lograr la clasificación. De superar la serie, conseguiría automáticamente su pase a la próxima Copa de Campeones Concacaf.

“No hay mañana en el torneo; es un mata y mata. Ya sacamos los primeros 90 minutos y queda este segundo juego, donde tenemos que hacer mejor las cosas que el rival”, dijo Villatoro.

No desea sorpresas

Villatoro sabe que el rival llegará al estadio José Fello Meza con la intención de dejarlo fuera. Por ello, el entrenador nacional argumenta que su equipo debe cuidar muchos detalles para evitar alguna sorpresa.

“Tenemos que ser contundentes, saber manejar la serie, ser ordenados, estar concentrados, tener una buena lectura de juego y ser muy conscientes con el grupo de lo que se está jugando. Este tipo de partidos lo prepara a uno para lo que pueda venir adelante; hay que dejarlo todo dentro de la cancha. Debemos estar preparados para evitar una sorpresa”, argumentó.

El empate conseguido en la ida concede ventaja al Cartaginés, porque los goles anotados le permiten manejar el partido. Un empate por cualquier marcador o una victoria le dan la clasificación, que lo pondría a una serie de llegar a la final del torneo regional.

Equipos parejos

Por su parte, el técnico del Saprissa, Hernán Medford, expresó que Cartaginés tendrá enfrente a un rival que ha hecho un buen campeonato y que ambos llegan parejos al duelo decisivo, por ser los dos mejores conjuntos de Costa Rica.

“Cartago va a jugar contra un equipo que ha hecho muy bien el campeonato, y los centroamericanos estamos parejos. Ya mañana —hoy— se quitará esa parte pareja”, mencionó.