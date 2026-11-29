El atacante no escondió su alegría tras el partido y aseguró que su nueva posición le ha hecho disfrutar más del gol. "Jugando de delantero le he cogido el gusto a marcar goles y me está yendo muy bien", afirmó.

Raphinha reconoció que cuando no marca sale más molesto de lo habitual, aunque subrayó que lo más importante es siempre el triunfo del equipo. "Cuando no marco en un partido, salgo más molesto de lo normal. Pero lo más importante siempre es la victoria del equipo", dijo.

El brasileño bromeó con la cantidad de goles que acumula y con lo que eso significa para sus compañeros de ataque. "Hay delanteros buenos, pero ahora llevo muchos goles y es complicado para ellos", comentó entre risas.

También habló de su rol en el esquema de Hansi Flick. "Cuando hago los desmarques quiero recibir los balones, pero también sé que hay muchos momentos en los que los centrales me siguen a mí y eso provoca que haya muchos espacios para nuestros centrocampistas", explicó.

Sobre el próximo duelo ante el Atlético de Madrid, el máximo goleador azulgrana no lo considera decisivo, porque "quedará media liga por delante y todo puede pasar porque quedarán muchos puntos".

El brasileño destacó la calidad del Atlético de Madrid, aunque aseguró que el Barcelona llega con confianza al partido. Además, subrayó que el equipo contará con el apoyo de su afición en el Camp Nou, un respaldo que considera clave para afrontar un duelo de alta exigencia.

El delantero también recordó lo que dijo tras la derrota ante el Real Madrid: que el equipo solo había perdido tres puntos. Explicó que la confianza del grupo no podía bajar por ese resultado y que así lo ha entendido el plantel, que está haciendo una buena temporada. Agregó que el objetivo es mantener esa línea, consciente de que el marcador no siempre depende del equipo.