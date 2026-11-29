La Liga
LaLiga: así marcha la tabla de posiciones tras la victoria del Barcelona y la derrota del Real Madrid
El Barcelona lidera con 39 puntos después de golear 1-5 al Deportivo La Coruña, mientras el Real Madrid cayó 1-2 ante el Alavés y quedó tercero con 33 unidades.
El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra su gol ante el Deportivo durante el partido de la jornada 14 de LaLiga disputado entre el Deportivo y el FC Barcelona este domingo en el estadio Abanca Riazor de A Coruña. (Foto Prensa Libre: EFE/ kiko delgado).
El Barcelona venció 1-5 al Deportivo en el estadio de Riazor, con goles de Lamine Yamal, Dani Olmo y un triplete de Raphinha. Con este resultado, el equipo azulgrana llegó a 13 victorias y una derrota en las 14 jornadas disputadas, y se mantiene en la cima de LaLiga con 39 puntos.
La ofensiva del conjunto de Hansi Flick sigue siendo su mayor argumento: acumula 56 goles a favor y 16 en contra, con una diferencia de +40. Venía de ganar sus últimos cuatro partidos y, según la tabla, es el equipo con más goles anotados, además de tener la mejor diferencia de gol del torneo.
El Real Madrid, por su parte, perdió 1-2 ante el Alavés y quedó con 11 victorias y tres derrotas, con 34 goles a favor y 13 en contra. Los merengues habían ganado sus cuatro partidos anteriores, pero con este tropiezo se ubican terceros con 33 puntos, a seis del líder, y ven cómo el Atlético de Madrid, segundo con 34, se les adelanta en la clasificación.
Los primeros 10 lugares
- 1. Barcelona: 39 puntos (14 partidos)
- 2. Atlético de Madrid: 34 puntos (14 partidos)
- 3. Real Madrid: 33 puntos (14 partidos)
- 4. Real Betis: 27 puntos (14 partidos)
- 5. Sevilla: 22 puntos (14 partidos)
- 6. Real Sociedad: 22 puntos (14 partidos)
- 7. Racing de Santander: 20 puntos (14 partidos)
- 8. Athletic Club: 19 puntos (13 partidos)
- 9. Alavés: 19 puntos (14 partidos)
- 10. Villarreal: 18 puntos (14 partidos)
El Atlético de Madrid es segundo con 34 puntos, producto de 11 victorias, un empate y dos derrotas. Será el próximo rival del Barcelona en el Camp Nou, en un duelo que por la Supercopa de españa el próximo miércoles.
Detrás del trío de arriba, el Real Betis es cuarto con 27 puntos, mientras que Sevilla y Real Sociedad aparecen con 22 cada uno. La tabla seguirá moviéndose con los partidos pendientes de la jornada.