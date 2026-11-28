El Real Madrid perdió este sábado 1-2 ante el Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 14 de LaLiga 2026-2027. Los merengues llegaban como terceros de la tabla, con 33 puntos y a tres del Barcelona, y buscaban mantener la presión sobre los de arriba ante un rival que ocupaba la novena posición, con 16.

El partido se complicó pronto para el local. Al minuto 22, Toni Martínez aprovechó un error de Dean Huijsen en la salida, superó a Thibaut Courtois y marcó antes de que Ibrahima Konaté pudiera despejar. El Madrid tuvo la posesión y llegadas por las bandas, con centros de Arda Güler y Álvaro Carreras, pero Jon Sivera respondió y el equipo se fue al descanso 0-1.

En el complemento, el Alavés vio anulado un gol de Abde Rebbach por fuera de juego al 49, pero igualmente encontró el segundo al 61. Ángel Pérez recibió un pase de Mariano, se metió entre los defensores y regateó a Courtois antes de definir. Tras ese gol, el Bernabéu silbó a Vinícius Júnior, que no había logrado desequilibrar ante el bloque defensivo visitante.

El descuento, el poste y la polémica final

Mbappé descontó al 69 con un remate de zurda dentro del área, tras una asistencia de Jude Bellingham, y llegó a 70 goles en LaLiga, según 365Scores. Con el ingreso de Carlos Espí al 60, el Madrid se volcó al ataque con córners y centros, y al 84 Espí estrelló un cabezazo en el poste con Sivera ya superado.

Al 86, el árbitro Soto Grado señaló penal para el Madrid tras una acción de Bellingham dentro del área. El VAR llamó al árbitro, que acudió al monitor y, tras revisarlo, anuló la decisión y mostró al inglés la segunda amarilla por simular, por lo que fue expulsado. Bellingham ya había sido amonestado al 74 por protestar. Su salida dejó al Madrid con diez jugadores para el tramo final.

En el tiempo añadido, con cinco minutos de compensación, el equipo local insistió con tiros de esquina, pero apenas generó ocasiones claras ante un Alavés que defendió con orden hasta el pitazo final.

El Madrid se queda en 33 puntos y el Alavés llega a 19. Los merengues visitarán a la Real Sociedad el miércoles 2 de diciembre.