Real Madrid pide que Javier Tebas deje la presidencia de LaLiga y reclama un dirigente neutral

El Real Madrid solicitó a través de un comunicado, que Javier Tebas deje de ser presidente de LaLiga y que sea sustituido por alguien "capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad", al tiempo que acusa al actual mandatario de utilizar "su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid".

"A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de futbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. El presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección", concluye el equipo blanco.

El Real Madrid acusa a Tebas de "atacar" al club: "Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid. Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid".

"Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición", añade.

El hasta ahora máximo mandatario de la patronal de los clubes había publicado un texto en su cuenta personal de la red social 'X' en el que decía que "sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia", comentando una noticia del medio 'El Debate'.

"Ya empiezan los portaCOCes [sic] y la televisión del régimen a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta", comenzaba esa publicación.

"Pero este artículo va más allá: sostiene que los árbitros perjudican «al negocio que les da de comer». ¿Qué está pidiendo exactamente? ¿Que se arbitre según la facturación, las audiencias o el escudo? Menuda manera de entender la igualdad en la competición. El Real Madrid es importantísimo para LaLiga. Pero afirmar que «LaLiga no vale nada» sin él retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia. La competición no es propiedad de nadie", continuaba.

"Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia. Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped. Y mi posición no depende de ningún cargo: un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad. ¡QUE SE QUITEN LA VENDA! La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común", terminaba.

El Madrid también critica el medio y la forma de verter esa crítica: "Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable".