Video | CTA admite error arbitral: Kang-in Lee debió ser expulsado ante el Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) puso nombre y apellido al principal error arbitral del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. En su revisión de las jugadas más polémicas del encuentro, el organismo determinó que Kang-in Lee debió ser expulsado por su entrada sobre Federico Valverde y señaló directamente al VAR por no intervenir.

La conclusión del CTA fue clara: la acción debía sancionarse con tiro libre directo y tarjeta roja para el futbolista del Atlético de Madrid. El organismo consideró que la entrada reunía los elementos suficientes para una expulsión y calificó la decisión adoptada por el árbitro como "un error claro y manifiesto".

Pero el análisis no se quedó en la actuación del juez central. El CTA también estableció que el VAR "tuvo que intervenir", al entender que se trataba de una jugada que podía y debía ser corregida desde la sala de video.

Ese es uno de los puntos centrales de la revisión. La tecnología no tenía que determinar una nueva interpretación sobre una acción discutible, sino corregir, según el propio CTA, una decisión que había sido errónea y que cumplía los criterios para una intervención.

La valoración del CTA sobre la entrada

La jugada se produjo durante la primera parte, cuando Kang-in Lee impactó con los tacos por delante sobre el tobillo de Valverde. El árbitro no mostró la tarjeta roja y el VAR tampoco solicitó la revisión de la acción.

Al analizarla posteriormente, el CTA consideró que la entrada tenía la gravedad necesaria para pasar de una sanción disciplinaria menor a una expulsión. Por ello, su valoración no dejó el episodio en una simple jugada de interpretación: determinó cuál debía haber sido la decisión correcta y señaló que existió un error manifiesto.

La revisión también cobra relevancia porque Valverde terminó siendo diagnosticado posteriormente con un esguince de grado 3 en el tobillo, lesión que lo mantendrá varias semanas alejado de los terrenos de juego. Sin embargo, para el CTA la expulsión debía determinarse por las características propias de la entrada, independientemente de la lesión posterior.

El VAR, señalado directamente

La parte más significativa del informe del CTA es precisamente la referencia al VAR. El organismo no se limitó a reconocer que el árbitro se equivocó, sino que sostuvo que el sistema de asistencia arbitral debía haber actuado.

Esto implica una doble valoración sobre la misma jugada: el árbitro tomó una decisión incorrecta y el VAR no corrigió un error que, según el CTA, era claro y manifiesto.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una de las funciones esenciales del videoarbitraje. Cuando una acción entra dentro de los supuestos de revisión, la sala de VAR debe determinar si existe una equivocación suficientemente evidente como para recomendar al árbitro modificar su decisión.

Según el análisis del CTA, eso era exactamente lo que correspondía hacer en esta jugada.