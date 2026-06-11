José Mourinho quiere a Bernardo Silva para reforzar el Real Madrid

Bernardo Silva, centrocampista internacional portugués, se encuentra en la órbita del Real Madrid después de que el nuevo entrenador del club, José Mourinho, solicitara su incorporación, según pudo saber EFE de fuentes cercanas al entorno del futbolista.

Las mismas fuentes aseguran que el jugador ve con buenos ojos la propuesta del club blanco, que busca reforzar una zona del campo considerada prioritaria para la próxima temporada.

Durante varios años, Pep Guardiola logró convencer a Bernardo Silva de permanecer en el Manchester City. El técnico español lo consideraba una pieza fundamental de su proyecto y uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.

Desde su llegada en el 2017 hasta el anuncio de su salida al finalizar su contrato, el portugués se convirtió en una de las referencias del ciclo más exitoso del club inglés. Su perfil despertó el interés de varios de los principales equipos españoles.

A sus 31 años, Bernardo Silva acumula una destacada trayectoria. En más de 600 partidos oficiales ha registrado 111 goles y 103 asistencias, además de conquistar seis títulos de la Premier League, una Liga de Campeones de Europa y otros trofeos con el Manchester City.

A lo largo de los años logró consolidarse como titular habitual en los esquemas de Guardiola. Actuó como extremo, volante, mediapunta e incluso como falso nueve, desempeñándose en distintas posiciones del campo.

En el Real Madrid aún se recuerdan algunas de sus actuaciones en eliminatorias de la Liga de Campeones frente al conjunto español.

Tras una década en el Etihad Stadium y en medio del cierre de una etapa en el club inglés, Bernardo Silva decidió explorar nuevas opciones para su carrera.

🚨 Bernardo Silva to Real Madrid, HERE WE GO! Agreement in place and contract approved.



Two year deal plus one year option, fast deal by Madrid started 36h ago and closed immediately.



Mourinho wanted Bernardo, he says yes and advanced talks revealed today are 100% confirmed. pic.twitter.com/2qYSHutAfX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

El futbolista mantiene una estrecha relación con España. Domina el idioma y considera que todavía puede desempeñar un papel relevante en un proyecto competitivo.

De concretarse su llegada al Real Madrid, ocuparía una función centrada en la creación y organización del juego en la zona media del campo, similar a la desempeñada durante sus últimas temporadas en el Manchester City.

La edad tampoco parece representar un obstáculo. Bernardo Silva participó en los 38 partidos de liga disputados por el Manchester City la temporada pasada y ha mantenido una notable regularidad física desde su llegada al club en el 2017.

José Mourinho conoce bien al futbolista portugués y la operación también reforzaría la relación institucional entre el Real Madrid y el agente Jorge Mendes, representante de Silva a través de Gestifute.

La despedida de Bernardo Silva del Manchester City, el pasado 24 de mayo, estuvo marcada por las muestras de reconocimiento de compañeros, cuerpo técnico y aficionados.

Ahora, el internacional portugués estudia una nueva etapa en su carrera, con el Real Madrid como una de las opciones más relevantes para su futuro inmediato.