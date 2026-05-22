“Ojalá algún día pueda volver”: Arbeloa confirma su salida del Real Madrid al finalizar la temporada

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“Ojalá algún día pueda volver”: Arbeloa confirma su salida del Real Madrid al finalizar la temporada

El técnico español se despidió este viernes del Real Madrid con palabras de agradecimiento hacia el club y sus jugadores, además de descartar una posible etapa junto a José Mourinho.

Alejandra Soto

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MADRID, 02/05/2026.- El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante la rueda de prensa previa al entrenamiento que el equipo realiza este sábado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para preparar el partido de la 34 jornada de LaLiga que disputa mañana ante el RCD Espanyol. EFE/J.J. Guillén

El técnico español se despidió este viernes del Real Madrid con palabras de agradecimiento hacia el club y sus jugadores, además de descartar una posible etapa junto a José Mourinho. (Foto Prensa Libre EFE/J.J. Guillén).

Álvaro Arbeloa confirmó este viernes que no continuará como técnico del Real Madrid la próxima temporada y cerrará su etapa en el club tras el último partido de Liga ante el Athletic Club. El entrenador español se despidió en Valdebebas con un mensaje de agradecimiento hacia el club, los jugadores y Florentino Pérez.

El técnico salmantino aseguró que se marcha satisfecho por el trabajo realizado durante los últimos meses, especialmente por haber asumido el cargo en un contexto complicado dentro del vestuario. Arbeloa reconoció que existieron momentos difíciles, aunque afirmó sentirse orgulloso por la manera en que logró afrontar la situación.

Durante su comparecencia también descartó cualquier posibilidad de integrar un eventual cuerpo técnico de José Mourinho o el técnico que venga al Real Madrid. Arbeloa señaló que a partir de ahora buscará nuevos retos profesionales y aseguró sentirse preparado para continuar creciendo como entrenador tras su experiencia en el primer equipo.

La conferencia también dejó un momento emotivo cuando Arbeloa habló sobre Dani Carvajal, a quien definió como “un símbolo” del madridismo. El técnico pidió a la afición ponerse de pie cuando el defensor sea sustituido en su último partido, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el club.

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El adiós de Arbeloa al Real Madrid

Álvaro Arbeloa confirmó este viernes que no continuará como técnico del Real Madrid la próxima temporada y pondrá fin a su etapa en el club tras el duelo ante el Athletic Club. El entrenador español se despidió en Valdebebas con palabras de agradecimiento hacia el club, los jugadores y Florentino Pérez.

El técnico salmantino aseguró que se marcha satisfecho por el trabajo realizado en meses complicados dentro del vestuario. Arbeloa reconoció que atravesó momentos difíciles desde su llegada al primer equipo, aunque afirmó sentirse orgulloso por la forma en que afrontó el reto.

Durante su despedida también descartó integrarse a un eventual cuerpo técnico de José Mourinho y aseguró sentirse preparado para nuevos desafíos en su carrera. Además, tuvo palabras especiales para Dani Carvajal, a quien definió como un símbolo del madridismo y pidió homenajear en su último partido.

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