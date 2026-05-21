VIDEO: Así fue el doblete de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al-Nassr por el título

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su peso en los momentos decisivos y condujo al Al-Nassr al título de la Saudi Pro League con un doblete ante el Damac en la última jornada. El equipo saudita ganó 4-1 y puso fin a una sequía de siete años sin conquistar el campeonato local.

El portugués marcó el gol que encaminó definitivamente el triunfo al minuto 62 con un potente tiro libre desde el costado izquierdo del área. Su remate colocó el 3-1 en el marcador y devolvió la tranquilidad a un Al-Nassr que necesitaba asegurar la victoria para mantenerse en la pelea por el título.

Cristiano volvió a aparecer al minuto 80 con un remate fulminante dentro del área para sellar el 4-1 definitivo y desatar la celebración en el Al-Awwal Park de Riad. Con este doblete, CR7 alcanzó los 973 goles en toda su carrera profesional y amplió su histórica marca como máximo goleador del fútbol mundial.

🏆🇸🇦 GOL DE CRISTIANO RONALDO Y AL NASSR ES CAMPEÓN DE LIGA EN ARABIA. pic.twitter.com/86UPPADf7p — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 21, 2026

La definición del campeonato se mantuvo abierta hasta los últimos minutos, ya que Al-Nassr y Al-Hilal llegaron igualados con 84 puntos a la jornada final. Mientras Al-Hilal empató su partido, el equipo liderado por Cristiano resolvió el encuentro con autoridad gracias también a los goles de Sadio Mané y Kingsley Coman.

El título representa un momento especial para Cristiano Ronaldo, quien conquista su primera liga desde su llegada al fútbol saudita en 2023. A sus 41 años, el portugués mantiene intacto su protagonismo y llega fortalecido rumbo al Mundial 2026 con Portugal, el gran objetivo que aún persigue en su legendaria carrera.