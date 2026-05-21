¡Cristiano Ronaldo campeón! Al-Nassr conquista la liga saudí con doblete del portugués

Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo en Arabia Saudita y condujo a Al-Nassr al título de la Saudi Pro League con una actuación memorable en la última jornada del campeonato. El delantero portugués lideró a su equipo en un partido cargado de presión y terminó convirtiéndose en la gran figura de la noche en Riad.

El club saudita venció 4-1 al Damac y puso fin a una sequía de siete años sin conquistar la liga local. Además del impacto colectivo para Al-Nassr, el campeonato también representa un momento especial para Cristiano Ronaldo, quien finalmente logró levantar su primer título de liga desde su llegada al fútbol saudita en 2023.

Al-Nassr llegó a la jornada final empatado en puntos con Al-Hilal y obligado a ganar para asegurar el campeonato. La tensión aumentó cuando Damac descontó para el 2-1, pero el conjunto dirigido por sus estrellas reaccionó rápidamente para mantener el control del encuentro y del liderato.

Con su doblete, Cristiano Ronaldo alcanzó los 973 goles en toda su carrera profesional y volvió a demostrar vigencia a sus 41 años. El portugués continúa ampliando su legado en el fútbol mundial mientras suma un nuevo trofeo a una trayectoria histórica.

Cristiano guía el título de Al-Nassr

El primer gol de CR7 llegó al minuto 62 con un potente tiro libre desde el costado izquierdo del área. El portugués clavó el balón en la red para colocar el 3-1 y devolver la tranquilidad a un estadio que comenzaba a sentir nerviosismo tras el descuento de Damac.

La actuación de Cristiano no terminó ahí. Al minuto 80 apareció nuevamente dentro del área con un remate contundente que selló el 4-1 definitivo y confirmó matemáticamente el campeonato para Al-Nassr en una de las noches más importantes de la temporada saudita.

La igualdad de puntos con Al-Hilal mantenía abierta la pelea por el título hasta el último momento. Sin embargo, el criterio de desempate favorecía a Al-Nassr gracias a los resultados obtenidos en los enfrentamientos directos entre ambos equipos durante la temporada.

El campeonato representa uno de los logros más significativos para Cristiano Ronaldo desde su llegada a Arabia Saudita. Más allá del trofeo, el portugués llega fortalecido anímicamente rumbo al Mundial 2026, manteniéndose como protagonista y referente internacional a pesar del paso de los años.