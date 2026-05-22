Pep Guardiola se despide del Manchester City tras diez años y 20 títulos: “Sé que es mi momento”

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Pep Guardiola se despide del Manchester City tras diez años y 20 títulos: “Sé que es mi momento”

Pep Guardiola anunció este viernes su salida del Manchester City al finalizar la temporada, cerrando una era histórica que lo convirtió en el técnico más ganador del club.

Alejandra Soto

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MANCHESTER (United Kingdom), 22/05/2026.- (FILE) - Manchester City manager Pep Guardiola waves to fans after the English Premier League match between Manchester City FC and Everton FC in Manchester, Britain, 18 October 2025 (reissued 22 May 2026). Manchester City announced 22 May 2026 that manager Pep Guardiola will leave the club at the end of the current season after 10 years in charge. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Pep Guardiola anunció este viernes su salida del Manchester City al finalizar la temporada, cerrando una era histórica que lo convirtió en el técnico más ganador del club. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN).

Pep Guardiola pondrá fin a una de las etapas más exitosas en la historia del Manchester City. El técnico español confirmó que dejará el club al finalizar la temporada, cerrando un ciclo de diez años en el que transformó al equipo mancuniano en una potencia del fútbol europeo.

Guardiola se marcha como el entrenador más ganador en la historia del City con 20 títulos conquistados, entre ellos seis Premier League y una Champions League. Su despedida oficial será este domingo ante el Aston Villa en el Etihad Stadium, en el que será su partido número 593 al frente de los Citizens.

El técnico de Santpedor aseguró que su salida responde a una decisión personal y no a un conflicto interno o deportivo. “Dentro de mí sé que es mi momento. Nada es eterno”, expresó Guardiola en un emotivo mensaje en el que recordó el cariño que construyó con el club y la ciudad durante una década.

Aunque el anuncio sacudió al fútbol inglés, dentro del entorno del City el final del ciclo ya se intuía tras las recientes salidas de figuras clave en la estructura deportiva. Enzo Maresca aparece como el principal candidato para asumir el banquillo, luego de haber trabajado anteriormente junto a Guardiola en el club.

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Una década que cambió el fútbol inglés

Pep Guardiola llegó al Manchester City en 2016 con la misión de convertir al club en protagonista absoluto del fútbol europeo. Con una idea basada en el control del balón, la presión alta y la posesión, el técnico español construyó uno de los equipos más dominantes de la última década.

El impacto de Guardiola fue mucho más allá de los títulos conquistados. Su estilo transformó la identidad del Manchester City y marcó tendencia en el fútbol mundial, convirtiéndose en un modelo que numerosos equipos intentaron replicar en distintas ligas y categorías.

El futuro del entrenador español sigue siendo una incógnita, aunque dirigir una selección nacional aparece como uno de sus grandes objetivos pendientes. Mientras tanto, Guardiola se prepara para despedirse este domingo del Etihad Stadium rodeado del reconocimiento de una afición que lo considera una leyenda del club.

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