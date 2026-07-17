Scaloni descarta ventaja de Argentina sobre España antes de la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, desmintió que haber jugado una final antes le dé ventaja a su equipo frente a España, en la final del Mundial 2026 que los enfrentará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva York.

"Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. Eso de la presión, cuando empieza a rodar la pelota, el jugador se olvida. No creo que sea un hándicap, al contrario. No es fundamental que nosotros hayamos jugado una final; ellos también han jugado la final de la Eurocopa y la UEFA Nations League", dijo en la conferencia de prensa oficial previa a la final.

Asimismo, explicó que no ha habido un especial análisis con España, pese a que iban a enfrentarse en marzo en la Finalissima.

"A España la analizamos por la Finalissima, pero también a los posibles rivales del Mundial 2026. Analizamos todo el camino que podía ser. No es que la esté analizando más que a otro, porque el sobreanálisis tampoco está bueno. Todos sabemos sus virtudes e intentaremos hacerles daño en las zonas que puedan sufrir", añadió.

"Más allá de ser una final del Mundial, es un partido de fútbol en el que necesitamos dar nuestra mejor versión. No nos ponemos en la cabeza que es una final del mundo. Lo preparamos al máximo, como todos los partidos", explicó Scaloni.

Lionel Scaloni admitió que aún se emociona por la respuesta de la afición.

"Ves a tu gente de la manera que festeja y eso te llega y es imposible que no te toque el corazón. Jugamos por ellos, por esa gente que está esperando ver a la selección argentina. Hemos recuperado que se den un abrazo un hincha de Boca Juniors con uno de River Plate. Lo sentimos y lo tenemos en cuenta. En un Mundial es fundamental la unión y la gente está con el equipo", añadió.

Respecto a su amistad con el técnico de la selección española, Luis de la Fuente, reveló que asistió al espectáculo organizado por la FIFA, donde ambos compartieron un abrazo al final de un acto junto a Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant.

"Cómo no me va a preocupar España, es un gran equipo que viene haciendo una etapa con Luis de la Fuente y me pone contento. No te voy a decir lo que le dije, porque estábamos en medio de una situación surrealista. Fui porque iba a ir él y se lo dije, y otras cosas más que no se pueden hacer públicas", destacó.