¿Se ha cancelado alguna vez una final del Mundial? Esto dice la historia de la Copa del Mundo

A solo horas de que el mundo vuelva a detenerse para conocer al nuevo campeón de la Copa Mundial de la Fifa 2026, un protagonista inesperado ha comenzado a acaparar la atención fuera del terreno de juego.

No se trata de una lesión, una polémica arbitral ni de una decisión táctica. Esta vez, la preocupación gira en torno a la calidad del aire en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final entre España y Argentina, programada para este domingo en el New York New en el MetLife Stadium

La presencia de humo proveniente de los incendios forestales registrados en Canadá encendió las alertas durante los últimos días y provocó inquietud entre aficionados, autoridades locales y organizadores del evento más importante del futbol mundial. Sin embargo, pese a las especulaciones surgidas, hasta el momento la Fifa no ha informado oficialmente sobre una suspensión, aplazamiento o cambio de sede del partido.

Mientras España busca sumar una nueva estrella a su historia y Argentina intenta defender su condición de potencia mundial, el ambiente alrededor del estadio también es observado con atención.

Al tratarse de un recinto completamente abierto, las condiciones atmosféricas tienen un impacto directo en jugadores, entrenadores, trabajadores de los medios de comunicación y los más de 80 mil espectadores que se espera asistan al encuentro.

¿Puede la Fifa cancelar una final del Mundial?

La respuesta es sí, pero únicamente en circunstancias extraordinarias. La Fifa cuenta con protocolos que permiten modificar horarios, suspender temporalmente encuentros o incluso reprogramarlos cuando la seguridad de los participantes y asistentes está comprometida. Sin embargo, para llegar a una medida tan drástica como cancelar o trasladar una final sería necesaria una situación considerada de alto riesgo para la salud pública o la integridad de las personas.

Un hecho sin precedentes

La posibilidad de que una final mundialista se vea afectada por cuestiones ambientales ha generado debate, pero existe un dato histórico contundente: nunca se ha cancelado una final de la Copa del Mundo una vez programada oficialmente.

Desde la creación del torneo, en 1930, ninguna final ha sido suspendida de manera definitiva por lluvia, contaminación, condiciones climáticas adversas, problemas atmosféricos ni por cualquier otra circunstancia.

Los únicos antecedentes corresponden a las ediciones de 1942 y 1946, que no llegaron a disputarse debido a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esos casos implicaron la cancelación total del campeonato y no de un partido decisivo ya programado.

Por ello, la final entre España y Argentina podría enfrentar retrasos o ajustes en caso de una emergencia meteorológica, pero la historia indica que el partido por el título mundial siempre ha encontrado la manera de disputarse.

La expectativa sigue intacta

Mientras las autoridades mantienen una vigilancia permanente sobre la calidad del aire y las condiciones climáticas, la expectativa deportiva continúa creciendo.

España llega impulsada por una campaña sólida que la llevó a superar a Francia en semifinales, mientras que Argentina volvió a demostrar su jerarquía internacional tras dejar en el camino a Inglaterra.

Por ahora, todo apunta a que el balón rodará según lo previsto y a que millones de aficionados en todo el planeta podrán disfrutar de una final histórica sin modificaciones en su programación.