Las 10 curiosidades más sorprendentes de las finales de la Copa del Mundo

La final de un Mundial no es solo un partido de futbol; es el punto culminante de años de trabajo, sueños colectivos y generaciones enteras pendientes de noventa minutos que pueden cambiar la historia.

En ese escenario, donde la gloria y la tragedia conviven, han ocurrido episodios únicos que hoy forman parte del legado más fascinante del deporte rey.

Estas son diez curiosidades que explican por qué la Copa del Mundo sigue siendo el torneo más grande del planeta:

1. Dos balones en la final de 1930

La primera final se jugó con dos balones: uno argentino y otro uruguayo. El árbitro belga John Langenus sorteó cuál usar en cada tiempo. Argentina dominó la primera mitad (2-1) con su balón, pero Uruguay remontó en la segunda (4-2) con el suyo.

2. Luis Monti, finalista con dos selecciones

El argentino Luis Monti es el único jugador que disputó dos finales con selecciones distintas: con Argentina en 1930 y con Italia en 1934, en ambas bajo presión y amenazas.

3. Jules Rimet y el caos del Maracanazo

En 1950, el presidente de la FIFA bajó al campo pensando entregar el trofeo a Brasil. Cuando llegó, Uruguay ya había remontado. El desconcierto fue total.

4. Brasil compró camisetas en 1958

En la final de Suecia 1958, Brasil tuvo que improvisar uniforme. Compró camisetas en una tienda local, cosió números y escudo, y terminó levantando su primer título con Pelé como figura.

5. Un juez de línea con estadio propio

Tofiq Bahramov validó el gol más polémico de la historia en 1966. Inglaterra ganó ese Mundial y el estadio principal de Bakú hoy lleva su nombre.

6. Alemania empezó perdiendo sin tocar el balón (1974)

En la final de 1974, Países Bajos marcó de penalti tras 16 pases sin que Alemania tocara el balón. Aun así, los alemanes remontaron y fueron campeones.

7. Campeones sin jugar un minuto

Figuras como Daniel Passarella, Franco Baresi y Ronaldo Nazário fueron campeones del mundo sin disputar un solo minuto en esos torneos.

8. Kramer no sabía que jugaba una final (2014)

El alemán Christoph Kramer sufrió una conmoción cerebral y llegó a preguntarle al árbitro si estaban jugando la final. Luego no recordó nada del partido.

9. Las “maldiciones” de las finales

Tres patrones se han repetido históricamente:

Ningún técnico extranjero ha ganado el Mundial.

El Balón de Oro no levanta la Copa.

El número uno del ranking FIFA no se consagra campeón.

A estas se suman otras menos difundidas, como que ningún entrenador mayor de 60 años ha ganado el título o que ningún equipo invicto en fase de grupos termina campeón.

10. El trofeo no se toca… por protocolo

Más allá de la superstición, el reglamento de la Fifa prohíbe tocar el trofeo original a quien no sea campeón del mundo, jefe de Estado o presidente del organismo.