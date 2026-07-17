Messi regresa al escenario de su mayor frustración con Argentina para buscar otro título mundial

El estadio MetLife, de Nueva Jersey, vuelve a cruzarse en el camino de Lionel Messi. El mismo escenario donde, hace una década, vivió uno de los momentos más dolorosos de su carrera con la selección argentina será ahora el lugar donde buscará añadir otro capítulo dorado a una historia que ya lo sitúa entre los más grandes futbolistas de todos los tiempos.

En el 2016, el capitán argentino llegó a Estados Unidos cargado de una enorme presión. A nivel de clubes, ya lo había conquistado prácticamente todo con el FC Barcelona, al acumular títulos nacionales e internacionales, además de numerosos reconocimientos individuales. Sin embargo, la deuda pendiente seguía siendo la selección argentina, con la que ya había perdido finales importantes que alimentaban las críticas sobre su liderazgo y su capacidad para trasladar sus éxitos al ámbito internacional.

La Copa América Centenario parecía la oportunidad ideal para cambiar esa historia. Argentina avanzó hasta la final con un fútbol dominante y cifras impresionantes tanto en ataque como en defensa. Sin embargo, el destino volvió a poner enfrente a Chile, el mismo rival que un año antes había frustrado el sueño albiceleste.

La final, disputada en el MetLife Stadium, fue una batalla intensa. Argentina generó suficientes ocasiones para quedarse con el título, pero la resistencia chilena y las intervenciones decisivas del arquero Claudio Bravo mantuvieron el marcador sin goles. Todo terminó por definirse desde el punto penal.

En la tanda, Messi asumió la responsabilidad de ejecutar el primer lanzamiento argentino, pero el balón se marchó por encima del travesaño. Después, Chile fue más efectivo y se quedó con el campeonato. La imagen del capitán argentino abatido recorrió el mundo y, minutos más tarde, llegaron unas declaraciones que sacudieron al futbol internacional.

—«Se terminó para mí la selección», expresó entonces un Messi visiblemente afectado por la cuarta final perdida con la camiseta albiceleste.

Aquellas palabras parecían marcar el final de una era. Sin embargo, el sentimiento de representar a su país terminó por imponerse. Semanas más tarde, reconsideró su decisión y regresó para liderar nuevamente a Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Con el paso de los años, la historia dio un giro radical. Lo que parecía una carrera marcada por las frustraciones con la selección se transformó en una época de gloria. Messi condujo a Argentina a la conquista de la Copa América 2021, repitió el éxito continental en el 2024 y alcanzó la cima absoluta al levantar la Copa del Mundo en Catar 2022.

Ahora, el regreso tiene un significado aún más especial. Lejos de las críticas que marcaron una etapa de su carrera, Messi llega respaldado por títulos, récords y el reconocimiento de una afición que lo considera un ícono nacional, al nivel de las mayores leyendas del futbol argentino.

Diez años después de aquel anuncio que sorprendió al mundo, Lionel Messi vuelve al mismo escenario convertido en campeón del mundo, bicampeón de América y líder indiscutible de la Albiceleste. La historia le ofrece una nueva oportunidad para escribir otro capítulo memorable en el estadio donde alguna vez creyó que todo había terminado, pero donde hoy puede seguir engrandeciendo una leyenda que ya es eterna.